Липецкая вечЁрка: труп с огнестрельным ранением, избитая девочка и изгрызенный автомобиль

Сегодня, 16 апреля, стало известно о том, что на улице Катукова нашли труп с огнестрельным ранением, региональный Следком возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в туалете пиццерии, и липчанка рассказала о собаках и кошке, которые погрызли ее автомобиль.