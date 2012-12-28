Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: труп с огнестрельным ранением, избитая девочка и изгрызенный автомобиль
Сегодня, 16 апреля, стало известно о том, что на улице Катукова нашли труп с огнестрельным ранением, региональный Следком возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в туалете пиццерии, и липчанка рассказала о собаках и кошке, которые погрызли ее автомобиль.
Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.
Ролик на котором девочки в туалете избивают 12-летнюю липчанку и требуют просить прощения, разошелся по соцсетям утром. Полицейские начали проверку, и сначала нашли одну обидчицу девочки, а потом и остальных. Участницам инцидента от 12 до 17 лет.
«Какие дети стали жестокие. Родители, уделяйте им больше внимания», — попросил комментатор.
«Послушаешь как мамы-папы беседуют с детками, у всех поголовно «ты моя принцесса», слово «нельзя» вообще отсутствует в общении родителей с детьми, хотя многим деткам точно надо бы подкорректировать поведение, короче, всё делают, как советует здесь из раза в раз мадам Разбойница. Идут годы и опа! Действительно вырастают настоящие разбойники! Вот такая загогулина и получается», — написал Гость.
«О-хо, 12 лет. Скоро в детсаду за пролитый компот на колени друг друга будут ставить, и с мамкиного телефона на рутуб сливать. Пигалицы, 90-е им понравились», — заявила Тыква.
Следкоме проводит еще одну доследственную проверку: обстоятельств ранения 8-летнего школьника, которому одноклассник попал в глаз макетом ножа.
Автомобиль «Киа», оставленный на ночь около дома на улице Хорошавина, изгрызли собаки.
Возможно, они почуяли кошку, которая забралась под капот машины, и, в свою очередь, подгрызла изнутри провода. Владелица машины говорит, что подобные набеги случались и в соседних дворах.
Новость не оставила равнодушной комментаторов GOROD48.
«Собаки-машиноеды», — предложил вариант Кормить надо лучше.
«Ну что скажете, дорогие зоозащитники? Автомобиль дразнил собак, кидался на них? Когда уже их всех ликвидируют?», — написала Лиза.
«Если кошка начала грызть изнутри, то это прям маленькая вендетта!», — считает Таксист.
«Ещё предъявите претензии пролетающим голубям. И что-то стаи не заметно. Наставят свои тазы, всё уже заставлено, ни пройти, ни проехать», — не поверил Гость.
«Пусть ищут того, кто валерьянкой облил машину. Возможно, в сервисе постарались. История стара как мир», — предложил другой Гость.
«Кошки и собаки продвинутые стали, китайскую сигналку отключать научились! Таки и угонять эти шушлайки начнут!», — сострил Фелинолог-кинолог.
«Таким способом можно освободить дворы от машин. Дворы для людей, а не для машин», — предложение от Ха.
«Надо было страховать авто от нападения хищников», — посоветовал Шолом.
«Вы совсем уже оторвались от реальности? Не знаете что провода грызут крысы? В подъездах уже мыши ходят спокойно, так что не удивляюсь и крысам», — заявила Анна.
Сегодня утром в Липецкой области объявляли желтый уровень опасности. А позже минобороны России сообщило, что дежурными средствами ПВО над регионом перехвачены два БПЛА.
А еще сегодня отключили отопление. Хотя не у всех батареи стали холодными. Кому-то пришлось ждать, пока к ним придут сотрудники управляющих компаний и перекроют трубы. Зато гидравлические испытания начались по плану: с 16 по 29 апреля без воды придется существовать липчанам, живущим в домах, запитанных от котельных «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко».
«Оказаться перед Чистым четвергом, Пасхой и майскими праздниками без горячей воды в кранах — еще то «удовольствие». А ведь такого, в принципе, не должно быть», — считает Слобода.
Хорошо, что на улице все теплее и теплее. Завтра, возможно, будет побит очередной температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается от +22 до +24 градусов. За всю историю метеонаблюдений самым теплым день 17 апреля был в прошлом году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки +23 градуса. Холоднее всего было в этот день в 1929 году — 10 градусов мороза.
И обратите внимание, губернатор Игорь Артамонов ввел на территории Липецкой области режим повышенной готовности. Таким образом, ведется подготовка к празднованию Первомая и Дня Победы.
На площади Победы уже начали оттирать от грязи памятную стелу. Мэрия утвердила праздничное оформление Липецка. Решено, что «Бессмертный полк» пройдет в очном формате.
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