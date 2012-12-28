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34 минуты назад
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Полицейские разыскали избитую девочку и одну из ее обидчиц

Девочки доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пресс-служба областного управления МВД сообщила, что сотрудники полиции отыскали избитую в туалете пиццерии девочку и одну из ее обидчиц. 

«В результате проведённых мероприятий инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку установили личности пострадавшей и одной из участниц конфликта. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в территориальный отдел полиции вместе с законными представителями.

В ближайшее время материалы проверки будут переданы в следственные органы», — сообщили в областном управлении МВД.

Напомним, ранее региональный Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве группой лиц по результатам проверки разошедшейся по соцсетям информации об избиении девочки.

По данным GOROD48, пострадавшему ребенку 12 лет.

избиение
хулиганство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Елена
5 минут назад
Явно здесь старшая пришла заступаться за младшию то ребята а теперь и девчата должны наказаны или дальше так и будет продолжатся ужас
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Эх
11 минут назад
Что делают дети в 12 лет без родителей в пиццерии?! Не рано ли ? Как в школе убрать в классе - то нельзя, а в пиццерию уже можно? Насилие я резко осуждаю !
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Иван
19 минут назад
Быстро работают
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Тыква
21 минуту назад
Охо 12 лет. Скоро в детсаду за пролитый компот на колени друг друга будут ставить и с мамкиного телефона на рутуб сливать. Пигалицы, 90-е им понравились
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