Происшествия
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34 минуты назад
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Полицейские разыскали избитую девочку и одну из ее обидчиц
Девочки доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«В результате проведённых мероприятий инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку установили личности пострадавшей и одной из участниц конфликта. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в территориальный отдел полиции вместе с законными представителями.
В ближайшее время материалы проверки будут переданы в следственные органы», — сообщили в областном управлении МВД.
Напомним, ранее региональный Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве группой лиц по результатам проверки разошедшейся по соцсетям информации об избиении девочки.
По данным GOROD48, пострадавшему ребенку 12 лет.
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