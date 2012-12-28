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сегодня, 12:36
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Разборками девочек-подростков в туалете пиццерии занимается полиция

По соцсетям разошёлся очередной ролик с участием подростков.

В соцсетях сообщают об очередном инциденте в Липецке с участием подростков: якобы девочки толпой затащили сверстницу в туалет пиццерии, избили и заставляли публично приносить извинения на коленях.

Участниц конфликта ищут. Пока личности девочек не установлены.

— Сотрудниками полиции по выявленной в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет видеозаписи организована проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий и все обстоятельства инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Следком начал доследственную проверку по факту хулиганства.

«В социальных медиа получила распространение информация о том, что в одном из торговых центров Липецка подростки совершили противоправные действия в отношении сверстницы. Происходящее зафиксировано на видео. Организована процессуальная проверка по факту хулиганства. Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки данной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
конфликт
побои
дети
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Детишечки
15 минут назад
Так у них в семьях принято?
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нквд
35 минут назад
это пока только цветочки . ягодки впереди
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Гость
39 минут назад
Ни дети какие-то отморозки.
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Буквоед
43 минуты назад
Ну,сейчас Яжматери развопятся-Они дети!Они хорошие!Они больше не будут!
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Ссёлки
46 минут назад
А наши только пиво ,энергетики и вэйпы.
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Страшная
50 минут назад
Реальность.Эти девочки будут воспитывать детей,чему они могут научить агрессии и жестокости.Унижать,ставить на колени и доказывать свою точку зрения.Надо пресекать на корню и наказывать за подобное
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Дед
52 минуты назад
Сами разберутся
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Господя
53 минуты назад
Чего их искать.... Там камера,в пиццерии то, просмотрите и найдёте!
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Ануфрий Изпупочный
сегодня, 12:50
А хде можно ролик посмотреть и повозмущаться?
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