Разборками девочек-подростков в туалете пиццерии занимается полиция

По соцсетям разошёлся очередной ролик с участием подростков.

В соцсетях сообщают об очередном инциденте в Липецке с участием подростков: якобы девочки толпой затащили сверстницу в туалет пиццерии, избили и заставляли публично приносить извинения на коленях.Участниц конфликта ищут. Пока личности девочек не установлены.— Сотрудниками полиции по выявленной в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет видеозаписи организована проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий и все обстоятельства инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Следком начал доследственную проверку по факту хулиганства.«В социальных медиа получила распространение информация о том, что в одном из торговых центров Липецка подростки совершили противоправные действия в отношении сверстницы. Происходящее зафиксировано на видео. Организована процессуальная проверка по факту хулиганства. Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки данной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.