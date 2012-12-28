Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка макетом ножа
Происшествия
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сегодня, 12:36
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Разборками девочек-подростков в туалете пиццерии занимается полиция
По соцсетям разошёлся очередной ролик с участием подростков.
Участниц конфликта ищут. Пока личности девочек не установлены.
— Сотрудниками полиции по выявленной в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет видеозаписи организована проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий и все обстоятельства инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Следком начал доследственную проверку по факту хулиганства.
«В социальных медиа получила распространение информация о том, что в одном из торговых центров Липецка подростки совершили противоправные действия в отношении сверстницы. Происходящее зафиксировано на видео. Организована процессуальная проверка по факту хулиганства. Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки данной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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