Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка макетом ножа
Происшествия
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сегодня, 10:57
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На улице Катукова в Липецке нашли труп с огнестрельным ранением
Следком начал доследственную проверку по данному факту.
Следственно-оперативная группа изъяла из квартиры самодельное оружие, из которого мог быть произведен выстрел. Найдена гильза от спортивного патрона, находившаяся в самоделке.
По данному факту в Октябрьском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка.
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