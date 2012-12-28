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сегодня, 10:57
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На улице Катукова в Липецке нашли труп с огнестрельным ранением

Следком начал доследственную проверку по данному факту.

Вчера в квартире на улице Катукова было найдено тело ее владельца с огнестрельным ранением груди. Обнаружили его родственники и о своей находке тут же сообщили по телефону «02».

Следственно-оперативная группа изъяла из квартиры самодельное оружие, из которого мог быть произведен выстрел. Найдена гильза от спортивного патрона, находившаяся в самоделке.

По данному факту в Октябрьском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
дедуктивный метод
46 минут назад
если патрон спортивный - значит спортсмен. Надо допросить тогда всех спортсменов и министра спорта Липецкой области
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И не только
2 минуты назад
Надо ещё главу МОК опросить.
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Шерлок
28 минут назад
Это шедевр!
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