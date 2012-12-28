На улице Катукова в Липецке нашли труп с огнестрельным ранением

Следком начал доследственную проверку по данному факту.

Вчера в квартире на улице Катукова было найдено тело ее владельца с огнестрельным ранением груди. Обнаружили его родственники и о своей находке тут же сообщили по телефону «02».Следственно-оперативная группа изъяла из квартиры самодельное оружие, из которого мог быть произведен выстрел. Найдена гильза от спортивного патрона, находившаяся в самоделке.По данному факту в Октябрьском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка.