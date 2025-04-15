К Дню Победы Липецк украсят 2 500 новых флагов

300 из них будут с логотипами Победы.

Начинается украшение Липецка к 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.Сегодня заместитель председателя департамента развития территории липецкой мэрии Алексей Тихомиров сообщил депутатам горсовета о том, что город украсят 2 500 новых флагов в добавок к тем, которые уже использовались в праздничном оформлении Липецка. Большинство новых флагов будут одноцветными: красными, оранжевыми и белыми. Из них будут составлены разные композиции, под которые сейчас изготавливают двадцать новых трехярусных каскадных флажниц. Еще на 300 флагах разместят логотип Победы — их специально отшивает подрядчик департамента. На таких флагах будут надписи «9 мая», «Победа» и принт с георгиевской ленточкой.К концу апреля все флаги должны быть размещены в 32 локациях города. Это будут как традиционные места, такие как площадь Героев, у памятника Танкистам в конце проспекта Победы, на кольцевой развязке у ЦУМа, в Быхановом саду и парке Победы, так и новые — разворотное кольцо на перекрестке улиц Терешковой и Циолковского у монумента героям Первой мировой войны, в городских парках, площадях у городских Домов культуры на Соколе, в районе Тракторного, в поселке Матырский.Также в апреле на остановках и улицах начнется монтаж 30 праздничных изображений, посвященных Дню Победы.