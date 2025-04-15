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сегодня, 13:37
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К Дню Победы Липецк украсят 2 500 новых флагов

300 из них будут с логотипами Победы.

Начинается украшение Липецка к 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня заместитель председателя департамента развития территории липецкой мэрии Алексей Тихомиров сообщил депутатам горсовета о том, что город украсят 2 500 новых флагов в добавок к тем, которые уже использовались в праздничном оформлении Липецка. Большинство новых флагов будут одноцветными: красными, оранжевыми и белыми. Из них будут составлены разные композиции, под которые сейчас изготавливают двадцать новых трехярусных каскадных флажниц. Еще на 300 флагах разместят логотип Победы — их специально отшивает подрядчик департамента. На таких флагах будут надписи «9 мая», «Победа» и принт с георгиевской ленточкой.

photo_2025-04-15_11-02-33.jpg

photo_2025-04-15_11-02-33 (2).jpg

К концу апреля все флаги должны быть размещены в 32 локациях города. Это будут как традиционные места, такие как площадь Героев, у памятника Танкистам в конце проспекта Победы, на кольцевой развязке у ЦУМа, в Быхановом саду и парке Победы, так и новые — разворотное кольцо на перекрестке улиц Терешковой и Циолковского у монумента героям Первой мировой войны, в городских парках, площадях у городских Домов культуры на Соколе, в районе Тракторного, в поселке Матырский.

Также в апреле на остановках и улицах начнется монтаж 30 праздничных изображений, посвященных Дню Победы.
День Победы
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Господа !
24 минуты назад
Садоводам . Есть такой термин , как открытые источники , плюс , я достаточно хорошо изучил работу всех департаментов и управлений города Липецка и ЛО. Поэтому знаю о чем говорю , 50 % , минимум , выполняют несвойственные им функции , поэтому бардак и хаос такой в городе Липецке.
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Трудяга
10 минут назад
Вообще до лампочки.
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Льдинка
30 минут назад
Господи как достали нытики.. не украшают плохо., украшают тоже плохо и цвета не такие и то не такое.. достали
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33 минуты назад
Знамя Победы имеет цвет - красный!
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Правда
51 минуту назад
Флаг должен быть один ,наш революционный,красный.И уберите эти власовские,не позорьте ветеранов ВОВ.Хотя их и не осталось почти.Не надо переписывать историю.И не забудьте портреты тов.Сталина повесить.
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Учи матчасть
5 минут назад
Армия Власова никогда под триколором не воевала, у них был белый с косым синим крестом
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Времена
59 минут назад
А на НЛМК будет, хотя бы что то об упоминанании о победе или как до 2025 года ничего не будет?
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Собачник
32 минуты назад
зачем там то??. в центре будет
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Шолом
59 минут назад
А зачем оранжевый? В честь оранжевых революций ? А может просто красный, в честь дедов погибших? Или просто - в российский!
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аналитик
сегодня, 13:55
Не забыли привести в порядок мемориальную доску КАТУКОВА и прилегающую территорию
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Господа !
сегодня, 13:48
Вы уж определитесь кто и за что в городе отвечает ? При какой шарманке здесь департамент развития территории и флаги ??? За парады и прочие мероприятия с украшением города всегда отвечал департамент культуры . Представители департамента развития , лезут в подвалы , проверяют почтовые ящики мкд , а для чего тогда нужен департамент ЖКХ ? Запутались в функциях , а в итоге , нигде и ничего.
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Садоводы..
31 минуту назад
вы откуда знаете кто и чем занимается?? если не работник то не кукарейкайте и не пудрите народ
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
сегодня, 13:44
департамент развития территории
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