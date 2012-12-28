Антициклон принес в Липецкую область жаркую погоду

17 апреля Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления — осадков не ожидается. 18 и 19 апреля погоду в ЦФО в целом и нашем регионе в частности будет определять северная периферия антициклона — местами пройдет небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-18 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, чуть слабее, 3-8 м/сек, днем южный, немного усилится — до 5-10 м/сек. Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 10 градусов мороза.