70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Антициклон принес в Липецкую область жаркую погоду
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, чуть слабее, 3-8 м/сек, днем южный, немного усилится — до 5-10 м/сек. Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 10 градусов мороза.
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