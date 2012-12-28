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Общество
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11 минут назад
На площади Победы началась генеральная уборка к празднику 9 мая
Оказывается, швабра годится не только для полов.
— Как стелу будете мыть? — поинтересовался GOROD48.
— Еще не придумали. Начальство поставило задачу: вымыть ступени и венок, — ответил один из рабочих.
Там же, у стелы, работники предприятия «Зеленхоз» косят траву — ухаживают за рулонным газоном, который посадили в прошлом году. Ранней весной его подкормили и трава уже выросла, теперь ее надо скосить, чтобы газон был ровным и ухоженным. Ближе к 9 Мая его окосят еще раз. А цветы к Дню Победы у стелы уже посадили — тюльпаны.
— Цветы победы, — сказала директор АО «Зеленхоз» Елена Мачнева.
Напомним, на косметический ремонт и очистку памятников Липецк в этом году потратит 6,5 миллиона рублей. Исполнение контрактов началось еще в конце марта с площади Героев.
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