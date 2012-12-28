Подросток забыл в магазине телефон: у него тут же появился новый хозяин

Забытый у кофемашины телефон обнаружил житель Московской области, и забрал его себе.

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В Добровском округе подросток забыл телефон в торговом зале сетевого магазина и обнаружил пропажу только дома. Его мать обратилась в полицию.Кражу телефона из магазина записала камера наблюдения.«45-летний житель Московской области, проезжая через Липецкую область, в Добровском округе заехал в магазин за продуктами. На столе около кофемашины он заметил сотовый телефон и украл его», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража».