Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Неделя 48
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сегодня, 08:00
Когда в лесу вы заблудились, на юг идите — там теплей
Итоги. Январь
«С первого и по тринадцатое
С песнями, шутками, танцами, е!
Чем же еще заниматься-то, е! -
С первого и по тринадцатое?!»
Новый год в Липецке встретили фейерверками несмотря на действующий с мая 2023 года запрет на использование пиротехнических изделий. «Салюты в новогоднюю ночь могут обойтись дорого»: их запуск попадает под действие нескольких административных статей.
Под мирную канонаду на 26-й минуте 1 января в Липецке родился мальчик с ростом в 57 сантиметра и весом в 4,4 килограмма. В течение дня «К мальчику-богатырю прибавилась королевская двойня». А всего в первый день нового года в Липецке родилось девять малышей: пять мальчиков и четыре девочки.
Новогодняя ночь для сотрудников скорой помощи в Липецке прошла спокойно. «Взрыв петарды в руке, ботинки ВСУ и нож в бедро» — такими были главные сюжеты наступившего 2025-го с невольным участием медиков. Но «В новогоднем ДТП в Усманском районе погибла 16-летняя девочка»: во втором часу 1 января на автодороге Октябрьское-Дрязги перевернулась «Дэу Нексия» под управлением 20-летнего водителя, мужа старшей сестры погибшей.
«В Лебедяни отец зарезал сына». Так встретила Новый год семья Ульяновых в Данкове. На теле погибшего нашли четыре колото-резаных раны. А утром 1 января «77-летняя липчанка зарезала мужа после новогодней ночи» на улице Стаханова в Липецке.
Поздним вечером 2 января «В Ельце на 7-летнюю девочку упала горка» и поломала ей ногу. Инцидент случился в кафе «Томато». 4 января «Подростки устроили взрыв в подъезде» дома №11 по улице Клавдии Шаталовой в Липецке. «Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души». Состояние пациентов в областной детской больнице расценивали как терминальное, с критическим уровнем расстройства всех систем жизнедеятельности. Их выходили реаниматологи. Двое мальчишек из этой троицы, кстати, находятся на профилактическом учете в полиции. Зачем подростки наглотались таблеток, запивая их крепким алкоголем, в больнице не выяснили: «В ответ на этот вопрос они только улыбались и молчали». В Задонске «15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца». Подростки учились в школе-интернате и приехали на каникулы домой. Умерший надышался газом из баллончика для заправки зажигалок.
8 января в пожаре в селе Суходол Краснинского района погибли пожилые супруги. «Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина»: в Липецке 9 января задержали бродягу. 10 января «В Больших Кузьминках подростки забросали дом пенсионеров петардами» — школьники не раз атаковали дом, в котором кроме пожилых людей находился еще и малыш. 11 января из реки Воронеж в Липецке достали тело утонувшего рыбака.
Дрейфует в океане льдина,
в ней кто-то лунку продолбил,
ведёрко, удочки оставил
а сам, наверное, ушел
22 января спасатели вытащили 78-летнего рыболова из реки Воронеж у гостиницы «Лагуна». В больницу его доставили, по сути, мертвым. От переохлаждения он почти впал в анабиоз, который наблюдается у животных, впадающих в зимнюю спячку. Ситуация осложнялась ранее перенесенным им инсультом. Реаниматологи буквально вытащили пациента с того света. А на этой неделе спасатели чуть ли не силой увели со льдины с реки в Липецке 75-летнего рыбака. Он молил его отпустить и дать вернуться домой с уловом.
Спасатели предупреждают — выходить на тонкий лед при нынешних погодных условиях смертельно опасно. Но рыбаки, как зомби, идут на пруды и реки!
«Рыбы не поймал, зато для грибов январь — самый сезон», — написал Роман Смольянинов, разместив в Сети фотографии трофеев, принесенных с зимней тихой охоты. Это была одна из самых популярных новостей января: на нее клюнули более 62 тысяч раз.
Никаких крещенских морозов не было. Поэтому «В Грязях отменили крещенские купания». Но в Липецке все же установили плавучую купель на понтонах (см. фоторепортаж «Крещение без проруби: фоторепортаж с Центрального пляжа»).
Запахло весной — и «В Липецком зоопарке проснулась медведица Маша». Перенесена на февраль «Лыжня России». Гонка состоится только в том случае, если высота снежного покрова составит не менее 20 сантиметров.
«Природа перепутала январь с мартом». Только на последней неделе января зафиксирована череда температурных рекордов, превзошедших аномальную зиму 1915 года. Мы рассказывали о набухших почках на вербе и на сирени, о зимнем урожае лука и чеснока, расцветших розах, фиалках и анютиных глазках, разбросавших листья одуванчиках. «Климатическая зима в Липецкой области так и не наступила». Впервые за всю историю метеонаблюдений.
Но уже к следующим выходным ожидаются самые холодные ночи этой зимы. До -12 по Цельсию, что для этой зимы — лютые морозы. Этот анонс просмотрели более 280 000 раз!
— Вот хорошо бы, чтобы в мае природа опять ничего не перепутала, — взмолился Иваныч.
— Хорошо бы в мае снег и морозы! Вот прикольно. Все расцветет и снега метра два, — посмеялся над его чувствами Василич.
«А любишь ролевые игры?»
«Тебе кого изобразить?»
«Изобрази мне человека,
который только что ушел»
В то же время МБУ «Управление благоустройства Липецка» развело бурную деятельность. «Что целый день чистит трактор на Водопьянова? Снега нет, только скребет асфальт», — заметил один наш читатель. Езду спецтехники с опущенным ковшом по бесснежным улицам в мэрии объяснили уборкой смерзшейся грязи у бордюров. Откуда же она взялась? Почему после небольших снегопадов обработанные противогололедными материалами дороги становятся такими грязными, что пассажирам ничего не видно из окон автобусов?
Читатели GOROD48 решили, что дело в некачественных противогололедных материалах. Однако «В мэрии Липецка не согласны, что купили «грязь по цене реагента». «Все составы соответствуют ГОСТам, имеют необходимые сертификаты качества», — заявили в городской администрации. Помимо минерального галита, технической соли и действительно похожего на глину песка МБУ закупило и 687 тонн гранулированного реагента «Бионорд». «На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей»: контракты на уборку дорог заключили на 103,5 миллиона рублей, но пока не потратили и миллиона.
«Администрацию Липецка покинул вице-мэр Николай Дергунов», человек, ответственный за уборку города, его освещение, ремонты дорог, озеленение, работу общественного транспорта — в общем за все то, что является ежедневными непосредственными раздражителями горожан.
— Оставляю сильную команду в том блоке, который курировал в мэрии, — сказал GOROD48 отставник.
«Строители из Подмосковья советуют липецкой мэрии снести мост на улице Октябрьской» и заключить русло водоотводного канала в трубу, как это было сделано в Москве с рекой Неглинной. В Уваровской ПМК-22 считает неверным проект реконструкции моста.
— У этого маленького моста минимальная несущая способность, на нем всего две полосы движения. А проектом предусмотрены такие трудоемкие затраты на его перекладку, будто на него «Боинг» должен садится! Кроме этого, там нельзя вбивать сваи. Рядом находятся старые здания, которые от вибрации просто растрескаются. Просим мэрию перепроектировать работы, — сказал GOROD48 представитель подрядчика Юрий Кузнецов.
Выходит, с самым маленьким в городе мостом больше всего мороки!
А вот и вовсе анекдот: «Через два месяца после реконструкции горбатому мосту потребовался ремонт». На нем образовались ямы. Оказалось, на месте деформационного шва, который почему-то наглушняк закатали в асфальт. Напомним, что реконструкция моста 1948 года постройки обошлась городскому бюджету в 96,4 млн рублей. Аварийный виадук полностью снесли и построили заново.
— Так это горб назад отрастает потихоньку, — пошутил наш читатель с ником 123.
Тем временем «Новая ветка Октябрьского моста еще до строительства подорожала на 1,1 миллиарда рублей». Начнется ли стройка в этом году? Ответа на этот вопрос пока нет.
Руководители проектов
проектами руководят,
а больше ничего не могут
и не пытаются давно
Этой теплой зиме, кстати, можно сказать спасибо: горожане не замерзли в квартирах из-за череды случившихся в январе аварий на теплосетях в центре города, на улице Индустриальной, в районах 15-го микрорайона и Октябрьского рынка.
Третья беда Липецка кроме дорог и ЖКХ — градостроительная политика. Вернее, ее полное отсутствие на протяжении последних лет двадцати. Родовые травмы всех новых микрорайонов в Липецке — узкие дороги и минимум парковок. Наши застройщики с каким-то упоением мучают людей. «В «Университетском» взвыли от нехватки парковочных мест». И этот район высоток продолжают уплотнять точечной застройкой — и это еще одно проклятие города! Нехватка парковок в новых районах провоцирует нарушение горожанами Правил благоустройства Липецка, порождает конфликты, которые порой переходят в горячую фазу: расстрелов машин, их повреждений и поджогов.
Сейчас на 1000 жителей Липецка, по подсчетам мэрии, приходится 581 машина. Чиновники посчитали, что уровень обеспеченности парковками в городе составляет сегодня одно машино-место на пять жителей. Этого крайне мало даже по мнению чиновников, ведь каждый год в Липецке становится, в среднем, на 6 900 автомобилей больше. К 2035 году на 1000 жителей города будет приходиться 596 машин. Считайте, по 600. Где их парковать при действующей сейчас норме в 450 машино-мест на 1000 жителей при строительстве новых многоэтажек? И почему, в Липецке строят дома с нарушением этой нормы?
Удивительно ли, что «Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина». Всего-то и надо 35 миллионов рублей!
Понятно, что скидываться никто не будет — социально ответственный бизнес для нашего города, такой же нонсенс, как архитектура. Но что делать жителям района Опытной, которые жалуются на слабо развитую сеть пассажирского транспорта? Почему в департаменте так спланировали новые микрорайоны на Опытной, которые строили в голом поле, что просто забыли закольцевать новые дороги с уже существующими?
«Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж». Ведомство требует признать недействительным разрешение на строительство из-за многочисленных нарушений и приостановить работы на время суда. Помимо застройщика ответчиками по иску значатся департамент градостроительства и архитектуры мэрии и областное управление строительства и архитектуры. На этой неделе выяснилось, что «Арбитраж отказался приостанавливать строительство ЖК «Турист-2» на время судебных разбирательств». Тем временем застройщик уже продает квартиры в будущей новостройке по цене от 4,8 до 27,3 миллиона рублей.
— Такими темпами Липецк ещё никогда не продавали, — написал Партработник.
— Принимаем ставки, кто победит, — выдвинул идею читатель с ником Это Россия.
Кстати, «В Липецке упразднили Градсовет», который действовал независимо от профильного департамента мэрии. На его заседаниях рассматривали значимые для города проекты. Архитекторы и краеведы задавали тон и даже останавливали решения, которые могли непоправимо испортить облик города. В 2017 году архитекторы помешали мэру Иванову превратить площадь Петра Великого в плац для парадов и общественных акций. А вот в прошлом году не сумели убедить мэра Уваркину не строить на месте снесенной гостиницы «Турист» помпезный жилой комплекс.
А еще у нас можно построить без всякого разрешения что угодно хоть в центре города, как это случилось на улице Зегеля, где пять лет (!) простояло кафе-«стекляшка». Капитальное строение снесли на этой неделе.
Приятно видеть оптимистов,
довольных мнением своим,
и всё же что-нибудь скажите
им
270 комментариев оставили к новости о том, что «В Липецке число поликлиник сократят до двух». В городе оставят только две — №1 и №4. Власть решила слить все амбулатории в два юридических лица. Но вот ведь чудеса оптимизации — поликлиник будет даже больше, чем сейчас, за счет введенной в строй новой, в микрорайоне «Елецкий».
Новость мало кого обрадовала — под ней всего 5 лайков и аж 175 дизлайков. На это и.о. министра здравоохранения региона Анна Маркова ответила заявлением, что «пациенты будут обслуживаться в своих поликлиниках, как прежде. Для них ничего не изменится».
— Замысел понятен, объединить все медучреждения в одно финансово-экономическое составляющее, по примеру образования муниципальных округов. Финансы должны находится в одних руках. Для главных врачей — гора с плеч, они по-настоящему займутся медициной: прежде всего организовывать лечение, заниматься кадрами, а не брать кого попало, — написал в комментариях под новостью Александр.
Решит ли эта оптимизация самую болезненную для липецкой системы здравоохранения проблему — жуткого дефицита кадров? В Сети появилось видео, на котором родственница пациентки разговаривает с врачом, которая на вопрос, что она употребляла, ответила: амфетамин. Возможно, имел место сарказм. Как бы то ни было, а облздрав, который, как и все управления правительства области, стал с 1 января министерством, инициировал проверку врача Усманской ЦРБ на употребление наркотиков.
Кстати, станет меньше и больниц. «Липецкие больницы объединят в кластеры». Ядром каждого такого кластера будет центральная районная больница (юридическое лицо) с функцией межмуниципального центра. Филиалами центра станут районные, участковые больницы, врачебные амбулатории, центры ОВП, ФАПы. В районные больницы будут преобразованы маломощные центральные районные больницы, которые утратят статус юридических лиц. В Ельце, например, останется одно лечебное учреждение — на базе городской больницы им. Н. А. Семашко.
Несмотря на заверения властей о том, что все будет только лучше, читатели GOROD48 в штыки приняли больничную реформу: на 93 дизлайка пришлось всего шесть лайков.
— Да когда же вы успокоитесь? Дооптимизировались уже! Работать невозможно из-за вала бумаг и распоряжений. Вы от скуки с ума сходите, не знаете, что придумать. А медики задушились уже! — возмутился Врач-практик.
С врачами и даже с медсестрами у нас швах. На сайте любого медучреждения висит список свободных вакансий. На сайте 4-й горбольницы, например, висит список с приглашением на работу 39 врачей! Чего уж тут говорить о сельских больницах, если в Липецке такая нехватка специалистов. Спасет ли область свой медицинский вуз, идею которого продвигает губернатор Артамонов, неизвестно. Пока же кузницей терапевтов остается только открытый несколько лет назад при елецком университете медицинский факультет. Поэтому ставка сделана на студентов-целевиков, обучающихся за счет регионального бюджета в медвузах страны. Но эта ставка сыграет не в каждом случае, как свидетельствует история о том, как «С отчисленной студентки медвуза взыскали 64 тысячи рублей» — ельчанка училась в Курском медуниверситете по целевому направлению, но провалила сессию.
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