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Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
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Общество
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сегодня, 12:04
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Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
Всего-то надо найти 35 миллионов рублей.
Жители «Звездного» и активно застраиваемого «Взлетного» жалуются в горсовет и мэрию на слабо развитую сеть пассажирского транспорта, делающего порой невозможным перемещения в другие районы Липецка. Сегодня, например, работающий на Новолипецком комбинате депутат Игорь Подзоров еще раз обратил внимание представителей мэрии, что его не удовлетворяет работа маршруток, которые связывают район Опытной с Левобережьем, в часы пик и в вечернее время. В ответ председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов пообещал исправить ситуацию, но весной, когда ведомство будет заново торговать правами на перевозку пассажиров в Липецке. Чиновник пообещал включить в техническое задание для перевозчиков необходимость работы маршрутов до позднего вечера.
Также был рассмотрен еще один запрос жителей микрорайонов-новостроек Опытной о необходимости запуска общественного транспорта по улице Виктора Музыки, разделяющего «Звездный» и «Взлетный». И это не блажь. По словам Александра Лукинова, до ближайшей остановки горожане, согласно нормативным документам, должны идти пешком не более 500 метров. Но из представленного им слайда следовало, что от крайних домов во «Взлетном» до остановок на улице Опытной, по которой ходят все маршрутки, — ровно 800 метров. И этот район продолжает активно застраиваться.
Вице-мэр-председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий предложила два варианта решения проблемы — дорогостоящий длинный и дешевый короткий. Первый предполагает разработку проектно-сметной документации на расширение дорог в районе Опытной, по которым могут ходить автобусы, второй — асфальтирование дополнительной полосы на 200-метровом участке Боевого проезда, который соединяет дорогу по новой улице Виктора Музыки с улицей Опытной.
— Глава Липецка настаивал на скорейшем решении проблемы транспортного обслуживания жителей Опытной. Поэтому мы выбрали второй вариант, — сказал вице-мэр Николай Дергунов.
Отлично! А то ведь ранее в департаменте градостроительства и архитектуры так спланировали новые микрорайоны на Опытной, которые строили в голом поле, что просто забыли запроектировать закольцевать новые дороги с уже существующими, из-за чего не получилось сразу же пустить по улице Виктора Музыки общественный транспорт!
Председатель дептранса мэрии Александр Лукинов заверил депутатов, что как только ширину 200-метрового участка дороги по Боевому проезду увеличат до нормативной, по улице Виктора Музыки поедут автобусы 11-го маршрута.
Но этого мало. Району Опытной, где многоэтажки растут как грибы и где через несколько лет будут жить более 40 тысяч человек, нужны новые въезды-выезды. Однако Светлана Сурмий ничем не порадовала. Она сообщила, что для строительства участка, который бы соединил Боевой проезд и улицу В. Музыки с Лебедянским шоссе, требуется разработка проектно-сметной документации. Но денег на это нет. Нет денег и на проектирование выезда с Боевого проезда через новую эстакаду над железнодорожными путями на улицу Гагарина — это был проект экс-мэра Евгении Уваркиной.
В ответ на вопрос депутата Андрея Выжанова о судьбе этой идеи вице-мэр Липецка то ли в шутку, то ли всерьез предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина. На это надо найти всего-то 35 миллионов рублей. Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев в ответ на это предложил чиновникам ускориться, чтобы найти возможность выполнить проект дороги и моста с Опытной на улицу Гагарина уже в этом году.
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