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вчера, 17:29
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Пожилые супруги могли погибнуть из-за сигареты

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели семейной пары в селе Суходол. В качестве приоритетной версии пожара в их доме рассматривается непотушенная сигарета.

Елецкий МСО СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту гибели супругов при пожаре в Краснинском районе ночью 8 января.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, 75-летний мужчина и его 77-летняя жена с ограниченной подвижностью, по предварительным данным,  умерли от  отравления продуктами горения.

«Следователем регионального СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и очевидцы. Установлен очаг возгорания на веранде дома. В качестве приоритетной причины возгорания рассматривается непотушенная сигарета. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в официальном сообщении СУСКа.

Дом супругов горел на площади в 54 квадратных метра. С огнем боролись 15 пожарных и три единицы техники.  
МЧС
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Где
вчера, 20:06
курильщик , там жди беды !
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Комсомолец Бекетов
вчера, 18:37
Про этот Суходол еще Бунин писал. Там всегда был мрак.
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А лександр
вчера, 19:20
Почему? Был промежуток просветления в 70 лет...
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