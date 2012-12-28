Происшествия
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вчера, 17:29
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Пожилые супруги могли погибнуть из-за сигареты
Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели семейной пары в селе Суходол. В качестве приоритетной версии пожара в их доме рассматривается непотушенная сигарета.
Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, 75-летний мужчина и его 77-летняя жена с ограниченной подвижностью, по предварительным данным, умерли от отравления продуктами горения.
«Следователем регионального СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и очевидцы. Установлен очаг возгорания на веранде дома. В качестве приоритетной причины возгорания рассматривается непотушенная сигарета. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в официальном сообщении СУСКа.
Дом супругов горел на площади в 54 квадратных метра. С огнем боролись 15 пожарных и три единицы техники.
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