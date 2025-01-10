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Общество
4941
10.01.2025 12:46
48

Салюты в новогоднюю ночь могут обойтись дорого

Полицейские проверяют сообщения липчан о запусках салютов и взрывах петард.

За время новогодних каникул в полицию поступило 17 жалоб от липчан на шум, запуск салютов и использование петард.

— По каждому из фактов проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, 26 мая 2023 года оперативный штаб Липецкой области ввел запрет на использование пиротехнических изделий. Нарушение этого запрета попадает под действие нескольких административных статей.

Статьей 8.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях за нарушение прав граждан на тишину и спокойствие установлен штраф для физических лиц — до 1 000 рублей, для юридических лиц — до 10 000 рублей.

За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которая влечет штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

За нарушение правил пожарной безопасности при запуске пиротехники предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Гражданам грозят штрафы до 15 0000 рублей, юридическим лицам — до 400 000 рублей.

Запуск салютов и фейерверков на высоту более 50 метров, а также в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность вне зависимости от высоты салютов и фейерверков влечет административную ответственность по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ, которая грозит гражданам штрафом до 50 000 рублей, юридическим лицам — до 500 000 рублей, либо административным приостановлением деятельности до 90 суток.

салюты
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Комментарии (48)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
вчера, 00:39
А мне вот интересно запрет был установлен, а почему тогда активно разрешили продавать пиротехнику, по логике при покупке имеется чек на продажу, а следовательно логически запуск купленной пиротехники, ну понятное дело с учётом мер безопасности при запуске. Да мы сейчас переживаем не простое время, но хочется праздника ярких эмоций, немного позитива и праздника в душе, но в меру.
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Гость
вчера, 19:24
Абсолютно верно. Хочется ярких эмоций. А что сделали чиновники к Новогодним праздникам? Улицы не украшены, разве что у администрации гирлянды светят. На главном проспекте города их ни одной. Позорники, блин. Только запреты строчить горазды. Работать надо для горожан, а не бордюры и ограждения менять из года в год ради "кэшбэка".
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светлана
10.01.2025 22:10
каждый год на новый год у гимназии 64 ул мичурина до трих часов салюты пускают и полиции нет до этого дела ни какие меры не принимаются у них одна отписка факты не подтвердились
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Дав
10.01.2025 21:56
Хотя бы сажали месяцев на 6,тогда может подумали
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Иван
10.01.2025 21:26
Продавать можно, а запускать нельзя?
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Иван
10.01.2025 20:47
Хаха сегодня на Кривенкова .между домами стреляли минут 5, и никто и ничего
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Я
10.01.2025 19:45
Ну, если мозгов нет, а развлекаться любят, то пусть платят на всю катушку. Давно бы так. Ещё и вообще на все личные праздники все это отменить,ма то как д.рожления у кого, снова начнут пускать всю ночь. Камеры везде есть, проверяйте и пусть платят.
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Гость
10.01.2025 20:35
Приведите пример кого наказали? Только слова и все, а петарды и салюты запускают до сих пор
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гость
10.01.2025 18:49
Бизнесу разрешили получать прибыль от продажи петард, простые граждане подумали ,что можно, ан нет, теперь полицейские проверяют нарушение целых 3х статей кодекса при запуске пиротехники. У наших властей правая рука не знает, что делает левая?
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Продавать
10.01.2025 17:30
пиротехнику можно ,а запускать нельзя ! Как такое может быть ?
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русс
10.01.2025 17:16
Фейерверки являются формой развлечения на праздники. Они придают праздничную атмосферу и радость людям. Есть определенные правила и нормы безопасности, которые регулируют использование фейерверков и которые необходимо соблюдать. Но-но-но ... - дураки всё знают, умные всё понимают!
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Ирина
10.01.2025 17:00
Я за то, чтобы запретить продажу пиротехники, сколько было случаев попадания в квартиры, машины!
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Гость
вчера, 19:12
тогда и продажу автомобилей надо запретить, каждый день людей давят, в отличии от салютов
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