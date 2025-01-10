Салюты в новогоднюю ночь могут обойтись дорого

Полицейские проверяют сообщения липчан о запусках салютов и взрывах петард.

За время новогодних каникул в полицию поступило 17 жалоб от липчан на шум, запуск салютов и использование петард.— По каждому из фактов проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Напомним, 26 мая 2023 года оперативный штаб Липецкой области ввел запрет на использование пиротехнических изделий. Нарушение этого запрета попадает под действие нескольких административных статей.Статьей 8.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях за нарушение прав граждан на тишину и спокойствие установлен штраф для физических лиц — до 1 000 рублей, для юридических лиц — до 10 000 рублей.За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которая влечет штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.За нарушение правил пожарной безопасности при запуске пиротехники предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Гражданам грозят штрафы до 15 0000 рублей, юридическим лицам — до 400 000 рублей.Запуск салютов и фейерверков на высоту более 50 метров, а также в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность вне зависимости от высоты салютов и фейерверков влечет административную ответственность по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ, которая грозит гражданам штрафом до 50 000 рублей, юридическим лицам — до 500 000 рублей, либо административным приостановлением деятельности до 90 суток.