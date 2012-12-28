Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
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сегодня, 20:23
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В Больших Кузьминках подростки забросали дом пенсионеров петардами
Несовершеннолетние атаковали дом, в котором кроме пожилых людей находился еще и малыш, несколько раз.
«Чудом, благодаря погоде, не загорелось ничего, не выбило стёкла, и машина не пострадала. Но поврежден забор и сайдинг дома. Дома были два пенсионера и маленький ребёнок, которых это (особенно в нынешнее время) жутко перепугало! Была вызвана полиция и составлено заявление, которое передано в отдел по делам несовершеннолетних. Видео также передано в полицию. Особенно отличился «мажорчик» на квадроцикле, несколько раз возвращался что бы ещё покидать петарды! Вот такие сейчас «замечательные» игры у детишек и сами детишки! Уже известны личности многих из них, деревня всё же небольшая, найти не так тяжело...», — сообщили наши читатели из Большой Кузьминки.
4 января подростки устроили взрыв петарды в подъезде дома на улице Клавдии Шаталовой. От взрыва в подъезде даже осыпалась штукатурка. Полицейские отыскали13-летних школьников благодаря записи камеры домофона. На их родителей составлен протокол о ненадлежащем воспитании детей.
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