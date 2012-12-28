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сегодня, 20:23
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В Больших Кузьминках подростки забросали дом пенсионеров петардами

Несовершеннолетние атаковали дом, в котором кроме пожилых людей находился еще и малыш, несколько раз.

В редакцию GOROD48 жители села Большая Кузьминка Липецкого района прислали видео бесчинства местных подростков, которые забросали дом пенсионеров петардами. Несколько раз один двое подростков на квадроцикле возвращались к дому, чтобы бросить во двор очередную петарду.

«Чудом, благодаря погоде, не загорелось ничего, не выбило стёкла, и машина не пострадала. Но поврежден забор и сайдинг дома. Дома были два пенсионера и маленький ребёнок, которых это (особенно в нынешнее время) жутко перепугало! Была вызвана полиция и составлено заявление, которое передано в отдел по делам несовершеннолетних. Видео также передано в полицию. Особенно отличился «мажорчик» на квадроцикле, несколько раз возвращался что бы ещё покидать петарды! Вот такие сейчас «замечательные» игры у детишек и сами детишки! Уже известны личности многих из них, деревня всё же небольшая, найти не так тяжело...», — сообщили наши читатели из Большой Кузьминки.

4 января подростки устроили взрыв петарды в подъезде дома на улице Клавдии Шаталовой. От взрыва в подъезде даже осыпалась штукатурка. Полицейские отыскали13-летних школьников благодаря записи камеры домофона. На их родителей составлен протокол о ненадлежащем воспитании детей.

петарды
хулиганство
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Комментарии (70)

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Как гость
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Сначала новые
Мудрый
9 минут назад
Начинать надо с родителей: штраф за ненадлежащее воспитание,отморозков за ущерб,за нарушение запрета на петарды,за моральный ущерб и в колонию...Это будет хорошим уроком для всего села....В следующий раз другие подумают...
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Гость
13 минут назад
Сразу видно "элитное село", хорошо что там участок не купили ....
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Опять
23 минуты назад
Сталин виноват?
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еее
24 минуты назад
вернется им все бумерангом - он работает пусть и не всегда сразу, но 100% вернется
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Оля
25 минут назад
Лена, нет, это они на советских фильмах Буратино, и Красная шапочка так воспитались
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Нервная мать
45 минут назад
А говорят "езжайте в село", там, мол, спокойно. Ага, спокойно
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Гость
47 минут назад
Если даже соседи не вышли и не как не среогировали,тогда их наверняка знают и им судя по не однократному приезду и закидывать всё дозволено, так как папа или мама ОГОГО чин имеют.
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гость
33 минуты назад
пофиг на чин - придать огласке и полетят их чины
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не надо
57 минут назад
не несите чушь!
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65+
сегодня, 22:35
А в городе в каждом дворе грохот стоял все каникулы . Был запрет на фейерверки или нет ?
Ответить
Правда
сегодня, 22:33
Господь им судья,не осуждайте их и их родителей,они больны,бумеранг никто не отменял!!
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бумерангом
21 минуту назад
будет вполне себе земной судья, а заодно и прокурор и пдн с кдн. штрафовать по полной, ставить на учёт,взыскивать через суд ущерб, а по хорошему ещё и гнать из села.
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