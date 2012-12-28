Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Житель Липецка погиб в поезде «Симферополь — Москва»
Происшествия
Ехавшая в Липецкую область к внучке бабушка потерялась и нашлась в соседнем регионе
Происшествия
В Липецке побит температурный рекорд 24-летней давности
Погода в Липецке
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Липецке водитель таранил опору уличного светильника
Происшествия
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
Пьяный пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Происшествия
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
Читать все
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
Дозвониться в службу поддержки «Электронной школы» сложно
Общество
Перед Рождеством нейрохирурги спасли 73-летнюю женщину
Здоровье
«Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса...»
Общество
В Липецке теплее нормы на 7-10 градусов
Общество
Ночью два пенсионера погибли во время пожара
Происшествия
Липецкие дети проглотили за каникулы игрушку, стальной шарик, монету и батарейку
Здоровье
Читать все
Происшествия
3839
сегодня, 13:05
11

15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца

По предварительным данным, 15-летний подросток из многодетной семьи надышался газом из баллончика — его нашли в комнате. Но результаты вскрытия ещё не известны.

Вечером 6 января в Задонске в доме своей матери умер 15-летний подросток. Мальчик учился в восьмом классе школы-интерната.

Не подающего признаков жизни мальчика обнаружил его брат-близнец. По его словам, они с братом играли и слушали музыку, после чего он отлучился из комнаты минут на 10-15, а когда вернулся — нашел брата без сознания. Мальчику вызвали скорую, но приехавшие медики констатировали его смерть. По предварительным данным, подросток мог надышаться газом из баллончика — его нашли в комнате. Но результаты вскрытия и судебно-медицинской экспертизы ещё не известны.

СК уже начал доследственную проверку этого случая. 

«По данным следствия, 6 января в частном доме в Задонске обнаружено тело 15-летнего подростка без внешних повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти. По предварительным данным судмедэкспертов, причиной смерти несовершеннолетнего стало отравление газом, предназначенного для заправки зажигалок. В ходе осмотра места происшествия изъят газовый баллончик, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, устанавливается круг его общения. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

По данным GOROD48, семья, в которой произошла трагедия — многодетная, в ней четверо детей. Но эта семья считается неблагополучной.

39-летняя многодетная мать нигде не работает и неоднократно привлекалась к административной ответственности по статьи 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщина замужем за 43-летним мужчиной — но он не является отцом погибшего мальчика. Отчим также состоит на учёте и привлекался к ответственности по той же статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Родной отец близнецов не занимался их воспитанием, в судьбе мальчиков не участвовал и не платил алименты. За это мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности про части первой статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей» — в 2015-м и в 2017-м годах.

Сам погибший подросток также состоял на профилактическом учёте в полиции. В отношении него собирались возбудить дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», но позже было выпущено постановление об отказе в возбуждении дела.

Ход и результаты доследственной проверки по факту смерти подростка в Задонске взяла на контроль прокуратура Липецкой области.

«В связи с произошедшим прокуратура Задонского района проверяет исполнение законодательства органами системы профилактики при работе с несовершеннолетним и его семьей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
дети
труп
газ
1
19
6
1
2

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Все хороши
9 минут назад
Никого не жалко. Мамаша, отчим, сам ребёнок и все со статьями. Дурдом.
Ответить
В наше
23 минуты назад
Время клей нюхали и ничего , ходят на солнышко улыбаются, а тут такое, страшно представить
Ответить
Марина
23 минуты назад
Бедный ребёнок! Ещё и жить не жил, а сколько повидал. Трагедия.
Ответить
Алькаш
сегодня, 14:41
Лучше бы пил и курил.
Ответить
Прометей
сегодня, 14:25
Нужен закон о тунеядстве. Сколько таких алкоголиков и наркоманов живут на детские пособия. А нормальным семьям с детьми инвалидами не хватает на еду.
Ответить
Соседка
сегодня, 14:25
Ну,сейчас начнется!Яжматери,вперед!
Ответить
Тётя Мотя
сегодня, 13:39
Все органы по профилактике видимо работают только на бумаге в отчетах, может даже кто то получает зарплату из бюджета, но никто никогда их не контролирует до того как произойдёт такой трагичный случай. Жаль мальчишку, второго спасать надо.
Ответить
Не понятно
сегодня, 13:48
А что должны они были сделать? На профучёте он уже был, на него готовилось уголовное дело! Он с рождерия "впитал" поведение родителей. Будь он в детдоме- произошло тоже самое, это не ребёнок 1,5-4-х лет. Я не вижу осуждения родЯтлов. У Липчан виноваты все и во всём, но только не родЯтлы!!
Ответить
Р
сегодня, 13:29
Где ПДН и государство спрашивать толку нет. Всем до фонаря.
Ответить
мизантроп
сегодня, 13:24
полнейшая деградация, в СССР такого бардака не было, нормальное образование
Ответить
Камикадзе
сегодня, 13:17
Мне не нравится как начался 2025-тый.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru