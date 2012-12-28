15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца

По предварительным данным, 15-летний подросток из многодетной семьи надышался газом из баллончика — его нашли в комнате. Но результаты вскрытия ещё не известны.

Вечером 6 января в Задонске в доме своей матери умер 15-летний подросток. Мальчик учился в восьмом классе школы-интерната.Не подающего признаков жизни мальчика обнаружил его брат-близнец. По его словам, они с братом играли и слушали музыку, после чего он отлучился из комнаты минут на 10-15, а когда вернулся — нашел брата без сознания. Мальчику вызвали скорую, но приехавшие медики констатировали его смерть. По предварительным данным, подросток мог надышаться газом из баллончика — его нашли в комнате. Но результаты вскрытия и судебно-медицинской экспертизы ещё не известны.СК уже начал доследственную проверку этого случая.«По данным следствия, 6 января в частном доме в Задонске обнаружено тело 15-летнего подростка без внешних повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти. По предварительным данным судмедэкспертов, причиной смерти несовершеннолетнего стало отравление газом, предназначенного для заправки зажигалок. В ходе осмотра места происшествия изъят газовый баллончик, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, устанавливается круг его общения. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.По данным GOROD48, семья, в которой произошла трагедия — многодетная, в ней четверо детей. Но эта семья считается неблагополучной.39-летняя многодетная мать нигде не работает и неоднократно привлекалась к административной ответственности по статьи 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщина замужем за 43-летним мужчиной — но он не является отцом погибшего мальчика. Отчим также состоит на учёте и привлекался к ответственности по той же статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Родной отец близнецов не занимался их воспитанием, в судьбе мальчиков не участвовал и не платил алименты. За это мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности про части первой статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей» — в 2015-м и в 2017-м годах.Сам погибший подросток также состоял на профилактическом учёте в полиции. В отношении него собирались возбудить дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», но позже было выпущено постановление об отказе в возбуждении дела.Ход и результаты доследственной проверки по факту смерти подростка в Задонске взяла на контроль прокуратура Липецкой области.«В связи с произошедшим прокуратура Задонского района проверяет исполнение законодательства органами системы профилактики при работе с несовершеннолетним и его семьей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.