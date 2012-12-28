Новые налоги и штрафы, самозапрет на кредиты — законы, которые изменят нашу жизнь в 2025 году
Новые налоги и штрафы, самозапрет на кредиты — законы, которые изменят нашу жизнь в 2025 году
Происшествия
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45 минут назад
Взрыв петарды в руке, ботинки ВСУ и нож в бедро
Липецк относительно спокойно встретил Новый год.
Самое кровавое происшествие в Липецке случилось в квартире на улице Циолковского, где праздник отмечали компанией. В ходе застолья возник конфликт, закончившийся тем, что один пьяный мужчина воткнул нож в бедро упрямому собеседнику.
Говорят, что нет ничего хуже обезьяны с гранатой. Есть: пьяный с петардой. На улице Дарвина (вот ведь сюжет!) мужчина забыл, что после приведения петарды в действие ее нужно бросить как можно дальше. Он же, образно говоря, вырвал чеку, а гранату оставил в руке. В итоге взрыв и поездка в хирургическое отделение дежурной по городу больницы.
Еще одно незаурядное происшествие случилось на улице Неделина, 29. 50-лений житель одной из квартир позвонил по телефону вызова экстренных служб и сообщил о том, что встреченный им на улице мужчина, которого он пригласил в дом выпить, ушел раздетым. Среди его вещей были и ботинки Вооруженных сил Украины. А вдруг это был диверсант? Силовики отработали вызов, который оказался ложным. Гость, кстати, позже вернулся за своими вещами.
Самое жесткое ДТП в Липецке произошло на улице Терешковой у железнодорожного вокзала. Вчера в 21 час там не смогли разъехаться «Киа-Рио» и «Ауди». В аварии пострадали водители. 24-летняя женщина повредила колено, но от госпитализации отказалась. А вот мужчине понадобилась госпитализация: с закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу скорой медицинской помощи.
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