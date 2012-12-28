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Общество
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сегодня, 19:29
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К мальчику-богатырю прибавилась королевская двойня
Всего к вечеру 1 января в Липецке родилось девять малышей: пять мальчиков и четыре девочки.
Также в Липецке родилась двойня: мальчик и девочка. Такие пары называют королевскими.
В первый день нового года в Липецке в общей сложности родилось девять малышей: пять мальчиков и четыре девочки.
В двух других роддомах — в Ельце и Грязях — сегодня обошлось без пополнений.
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