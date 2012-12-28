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сегодня, 19:29
3

К мальчику-богатырю прибавилась королевская двойня

Всего к вечеру 1 января в Липецке родилось девять малышей: пять мальчиков и четыре девочки.

О мальчике-богатыре весом в 4,4 килограмма, родившемся через 15 минут после боя Курантов в роддоме на Папина, мы уже писали. Утром эстафету принял областной перинатальный центр. В нем в 5:30 на свет появилась девочка, а через час — мальчик.

Также в Липецке родилась двойня: мальчик и девочка. Такие пары называют королевскими.

В первый день нового года в Липецке в общей сложности родилось девять малышей: пять мальчиков и четыре девочки.

В двух других роддомах — в Ельце и Грязях — сегодня обошлось без пополнений.
Новый год
роддом
королевская двойня
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Комментарии (3)

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Нелли
17 минут назад
Здоровья малышам, счастливой жизни ! Поздравления родителям
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Логика 48
31 минуту назад
Говорят, что когда рождается больше мальчиков, чем девочек будет война... В любом случае всем здоровья и мира
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Лиза
37 минут назад
Приятная новость! Здоровья и счастья детям и их родителям.
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