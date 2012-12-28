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1529
сегодня, 11:48
14

Прокуратура собирается опротестовать разрешение на строительство ЖК «Турист-2»

Ведомство подготовило документы для подачи в суд.

В распоряжении GOROD48 оказалось письмо за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Дмитрия Чурсина, в котором сообщается, что ведомство подготовило исковое заявление о признании положительного заключения негосударственной экспертизы, разрешений на строительство и на отклонение от предельных параметров жилого комплекса «Турист-2» недействительными.

При проверке проектной документации объекта прокуратура выявила «наличие многочисленных нарушений градостроительной законодательства, санитарно-эпидемиологических требований, противопожарных регламентов, местных нормативов градостроительного проектирования Липецка, утвержденных решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 года № 218, в том числе при проектировании противопожарной защиты, размещении трансформаторной подстанции и площадки для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, отсутствие расчетов инсоляции и доступности дошкольных и средних образовательных учреждений».

Напомним, строительство жилищного комплекса на месте гостиницы «Турист» не задалось с самого начала. Еще на стадии согласования проекта возведению комплекса начали сопротивляться липецкие архитекторы.
Турист
строительство
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
надо делится
7 минут назад
Ща пацаны поделятся и все будет нармалек - ну че вы такие непонятливые ?
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Липчанин
18 минут назад
Давайте спорить что дом сдадут)) Это ж федеральный уровень, тут занесли напрямую в Москву и столько, что нашим и не снилось.
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Х1
22 минуты назад
Как всегда :ни архитекторов,ни руководства. Слабы.
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Липчанин
25 минут назад
200 тысяч за квадрат, это точно для липчане брусничка?
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Баба баня
29 минут назад
Читала объявления о продаже квартир -студий, однокомнатных и далее в этом комплексе.. Что теперь могут появиться и обманутые дольщики ?
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*****
53 минуты назад
у нас оказывается прокуратура есть!! а что же когда мосты годами ремонтируют. и трубы рвутся её не видно
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реалист
55 минут назад
они уже квартиры продают
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Да
57 минут назад
там ближайшая школа на Первомайской на верху - пешком всего 3 остановки пройти детишкам в гору. Пусть привыкают к трудностям с детства
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ГКМ
сегодня, 12:14
А кто давал разрешение на строительство? Прокуратуре необходимо проверить их "мотивацию".
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смотритель зоопарка
сегодня, 12:12
здорово это все конечно, но уже строят во всю, никто не остановит стройку же..
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Матвей
37 минут назад
Стройку не только можно остановить, но и снести незаконное строительство, как было с пристройкой к дому на углу ул. Терешковой и 8 Марта. Если не помните, там сейчас на торце дома наша гордость изображена.
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