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Общество
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сегодня, 11:48
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Прокуратура собирается опротестовать разрешение на строительство ЖК «Турист-2»
Ведомство подготовило документы для подачи в суд.
При проверке проектной документации объекта прокуратура выявила «наличие многочисленных нарушений градостроительной законодательства, санитарно-эпидемиологических требований, противопожарных регламентов, местных нормативов градостроительного проектирования Липецка, утвержденных решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 года № 218, в том числе при проектировании противопожарной защиты, размещении трансформаторной подстанции и площадки для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, отсутствие расчетов инсоляции и доступности дошкольных и средних образовательных учреждений».
Напомним, строительство жилищного комплекса на месте гостиницы «Турист» не задалось с самого начала. Еще на стадии согласования проекта возведению комплекса начали сопротивляться липецкие архитекторы.
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