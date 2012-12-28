Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области

Нашли его благодаря записям камер наблюдения.

Ночью 9 января в Липецке обокрали сетевой магазин на площади Металлургов. Преступление записали камеры наблюдения, и подозреваемый в краже, 43-летний житель Смоленской области, был задержан по горячим следам. Оказалось, что он приехал в Липецк для поиска работы. Целый день мужчина ходил по улицам, а потом захотел есть.«По предварительным данным, в период с десяти вечера 8 января до семи утра 9 января житель Смоленской области, разбив кирпичом окно магазина, проник в торговый зал, откуда похитил еду, пиво и сигареты на общую сумму 2 700 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.