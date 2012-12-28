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1133
сегодня, 16:23
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Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области

Нашли его благодаря записям камер наблюдения.

Ночью 9 января в Липецке обокрали сетевой магазин на площади Металлургов. Преступление записали камеры наблюдения, и подозреваемый в краже, 43-летний житель Смоленской области, был задержан по горячим следам. Оказалось, что он приехал в Липецк для поиска работы. Целый день мужчина ходил по улицам, а потом захотел есть.

«По предварительным данным, в период с десяти вечера 8 января до семи утра 9 января житель Смоленской области, разбив кирпичом окно магазина, проник в торговый зал, откуда похитил еду, пиво и сигареты на общую сумму 2 700 рублей», —  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (5)

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Эксперт
сегодня, 19:54
Оказалось, что он приехал в Липецк для поиска работы. Он что глупый что ли приезжать в Липецк на поиски работы да это странно.
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Буквоед
сегодня, 19:48
Дайте воды попить,а то так есть хочется,что и переночевать негде!И покурить...
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Коко джамбо
сегодня, 17:43
Кто работу ищет в выходной 8 января? Пошёл бы на ЛТЗ 9 числа, его бы там с руками и ногами оторвали.
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ded
сегодня, 16:40
нравится капитализм ? дальше будет ещё хуже
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Внушаемый
сегодня, 16:47
А назад дороги нет ! Хотя никогда не говори никогда !
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