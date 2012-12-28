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Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
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Происшествия
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сегодня, 16:23
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Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Нашли его благодаря записям камер наблюдения.
«По предварительным данным, в период с десяти вечера 8 января до семи утра 9 января житель Смоленской области, разбив кирпичом окно магазина, проник в торговый зал, откуда похитил еду, пиво и сигареты на общую сумму 2 700 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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