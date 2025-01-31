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сегодня, 17:50
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Строители из Подмосковья советуют липецкой мэрии снести мост на улице Октябрьской

и заключить русло водоотводного канала в трубу, как это было сделано 50 лет назад в Москве с рекой Неглинной.

Сейчас в Липецке идет перекладка сразу трех мостов — на улице Студеновской в районе педагогического университета и двух в центре города — на Плехановском спуске у отеля «Меркюр» и на улице Первомайской. Объединяет их одно — все эти мосты давно признаны аварийными и их по сути строят заново, хотя официально этот процесс почему-то называют реконструкциями и капремонтами. Мы решили разузнать, как идут дела на местах всех этих строек.

Студеновский мост

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Управление главного смотрителя оценило капремонт моста 1956 года постройки через ручей Студеный в 175 906 280 рублей. Подряд выиграла липецкая компания «Капиталстрой», сбросившая цену на 1,8 миллиона. На ремонт половину моста перекрыли 24 июня прошлого года. Но почему работы начались в августе, если на аншлаге объекта началом работ значится апрель?

Ответ сугубо липецкий: строительство моста задержали смежники — сетевые компании. А через этот мост проходит очень много сетей, в их числе высоковольтные кабели. Поэтому первыми сюда зашли «Ростелеком», «РВК-Липецк» и «Липецкэнерго». А подрядчик, «Капиталстрой», ждал, когда же сетевики перестанут путаться под ногами и дадут им возможность разбирать перекрытую часть моста и начинать бурение под первый ряд опор нового путепровода. Но даже в августе, когда исполнитель работ начал работать по контракту, он наткнулся на канализационный коллектор, который вовсе не был указан на карте! Из-за этого работы опять застопорились.

Пройдя этот непростой подготовительный этап, подрядчик по состоянию на сегодня собрал заново первую половину моста.

— Мост на новых сваях, с новыми перекрытиями. Это новый, по сути, мост. И это лучше любого капремонта, — восхищается делом рук своих подчиненных немолодой прораб Игорь Станиславович.

Между новой половиной моста и старой есть зазор в полметра. Так что можно увидеть, как выглядит в разрезе новый мост и старый. Сравнение не в пользу 70-летней конструкции. «Сейчас так не строят. Посмотрите, в железобетонном «пироге» старого моста использовали гладкую арматуру, без насечек. Это плохо».

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Итак, половина моста готова. На бетонное основание будущей дороги нужно лишь уложить гидроизоляцию и два слоя асфальтобетона. В прошлом году, во время инспекции хода работ строители пообещали мэру Роману Ченцову при благоприятных погодных условиях выполнить эти работы в марте. Дело — за субподрядчиком, который должен заасфальтировать половину моста, чтобы «Капиталстрой» смог начать демонтаж его второй половины, а по новой части пустить транспорт. А подрядчик мэрии должен успеть к 1 ноября завершить стройку с установкой новые барьерных и перильных ограждений виадука и новыми пешеходными зонами.

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— Новый мост будет трехпролетным длиной 36 метров. Он и наших внуков переживет, — говорит прораб.

Подрядом предусмотрено углубление на метр сорок русла ручья. Что уже сделано под новой половиной моста. Поэтому просвет между старым мостом и грязью в ручье — менее метра, а между новой частью моста и дном ручья — чуть менее двух метров. Под новой частью моста можно ходить в полный рост даже высоким людям, а вот под старой частью приходилось бы сгибаться в три погибели.

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А еще строители углубили русло Студеного на сто метров в сторону реки Воронеж, чтобы вода не стояла на месте работ. Этого не было в проекте, но это хорошо для реабилитации Студеного.

Плехановский мост

Мост через реку Липовку на Плехановском спуске на капремонт перекрыли наполовину 15 октября. С этого времени транспорт по нему по двум полосам — по одной в каждом направлении. Мост у гостиницы «Меркури» 1956 года постройки взялось перекладывать ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». Та же компания, которая к этому времени построила заново новый мост взамен горбатого у площади Революции. В отсутствие конкурентов подрядчик получил заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей.

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Мост перестраивает дагестанская бригада компании из Подмосковья. Перекрытую часть моста разберут и построят заново. Как только этот этап работ завершится, перекроют вторую часть моста, а движение транспорта в два встречных потока перенесут на его восстановленную часть. Срок выполнения работ контрактом определен до 1 ноября этого года.

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Строители с Северного Кавказа немногословны. Но говорят, что все идет по плану. Так ли это? Из дна слитого на время стройки Комсомольского пруда торчат пока три новых сваи. Рабочие заняты срезанием старой арматуры, торчащей из бетонной конструкции второй половины моста, по которой ходит транспорт. Строители жалуются на мешающий им работать толстый жгут из кабелей — здесь и электросети, и линии связи, в том числе правительственной. Их разместят под новым мостом. Но это жутко раздражает рабочих, так им предстоит укладывать пролеты в непосредственной близости от этих соплей — так на строительном сленге называют связки кабелей и проводов.

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Мост на Первомайской

Этот мост закрыли на реконструкцию позже остальных — 22 октября. Закрыли полностью. По этой причине ремонт закончится раньше, чем первых двух, ведь строителям не мешают машины. Мост уже снесен под ноль. И подрядчик, все то же ООО «Уваровская ПМК-22», начал подготовительные работы под возведение нового, который обойдется бюджету в 54 997 033 рубля.

Мост на Первомайской небольшой. Ширина русла водоотводного канала под ним — всего девять метров. Длина моста — 18,2 метра, ширина — 19,9 метра. Новый мост взамен старого должен быть возведен к 29 августа. Но ответственный за этот объект Юрий Кузнецов сообщил, что сроки работ будут короче из-за того, что мэрия позволила строителям снести старый мост целиком:

— Возобновление движения по новому мосту планируем на 1 мая. Улица же Первомайская! В мэрии просили успеть к этой дате. Все будет как на горбатом мосту — вначале технический запуск, потом сдача объекта целиком — с подходами к нему, лестничными спусками к улице Скороходова. пешеходными дорожками по обе стороны моста. Кстати, по проекту они станут значительно шире прежних. 2,2 метра против прежних 1,1 метра.

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И на этом мосту не обошлось без переноса сетей — тут убирали рабочий газопровод. На что ушел месяц работ.

— Это беда всех без исключения липецких мостостроительных проектов — проектировщики ни в один из них не заложили перенос сетей! Поэтому подрядчики не могут вовремя приступить к работам по контрактам. Ждут, когда сетевики уберут свое с мест работ. Липецк — единственный город, где это не учтено в проектах заранее. Мы работаем в разных городах страны, я знаю, о чем говорю!

Мост на Октябрьской

Уваровская ПМК-22 выиграла контракт и на капремонт самого маленького в Липецке автомобильного моста — на улице Октябрьской. По которому машины ездят всего лишь по двум полосам. Поэтому и работы по его демонтажу и возведению заново были оценены в 47 802 137 рублей. Ранее предполагалось, что мост на Октябрьской закроют на ремонт в ноябре прошлого года, но в мэрии переиграли срок начала работ, чтобы не допустить транспортного коллапса из-за ремонтов других мостов в центре города.

Очевидно, мост на Октябрьской перекроют, когда строители из Подмосковья восстановят движение транспорта по мосту на соседней улице Первомайской. Срок окончания работ на этом объекте оставили неизменным: 28 ноября. Но это не факт, как выяснил GOROD48.

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И дело даже не в необходимости переноса теплосети, а в другом: подрядчик считает неверным сам проект реконструкции моста.

— Этот мост маленький. У него минимальная несущая способность, ведь на нем всего две полосы движения. А проектом предусмотрены такие трудоемкие затраты на его перекладку, будто на него «Боинг» должен садится! Кроме этого, проектом предусмотрено свайное поле. Но вбивать сваи там нельзя. Там вокруг стоят старые здания. Они просто растрескаются, если начать бить сваи. И нам скажут — вы виноваты. Мы просим мэрию перепроектировать работы. Мы предлагаем простой, но действенный вариант: разобрать мост, заложить на его место трубу большого диаметра для пропуска воды и сверху сделать дорогу с пешеходными зонами. Будет служить вечно! — говорит представитель ООО «Уваровская ПМК-22» Юрий Кузнецов.

— Как в Москве, где в свое время реку Неглинную забрали в трубу?

— Да. Это наше пожелание мэрии. Мы готовим свои предложения на этот счет.

— А если переговоры затянутся, тогда что? Может, вообще в этом году там ничего делаться не будет?

— Может быть.

Выходит, с самым маленьким в городе мостом больше всего мороки!
мост на Октябрьской
ремонт мостов
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
Умеючи
6 минут назад
Подрядчики-субподрядчики бютжет пилят только бабки летят.
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Советники
20 минут назад
эти пусть сперва ответят за ямы на отремонтированном ими горбатом мосту....
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Интересно?
35 минут назад
ДК Парус еще существует или его снесли ?
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@@@
11 минут назад
Нет не существует, снесли ДК и построили на этом месте ЖК Парус
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Ха-ха-ха
41 минуту назад
Сейчас блогеры проекты разрабатывают.
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Горожанка
сегодня, 21:08
По поводу моста на Октябрьской полностью согласна со строителями. Там и дальше к улице Скороходова обводный канал нужно спрятать в трубу и засыпать кирпичом с расселенных домов с улицы Радиаторная, а то джунгли в центре города. Дёшево и сердито!
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Липчанин
сегодня, 21:11
Ну тебе с дивана виднее.
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Интересно
сегодня, 21:03
Удивительно кто же такие проекты подписывает, если в них не учитывают перенос сетей, забывают спроектировать дорогу при постройке микрорайона на Опытной? Профессионалы хоть в Липецке остались?
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Липчанин76
22 минуты назад
Это уровень нынешних инженеров и архитекторов, мосты и дома после их деятельности и чудо-строителей-исполнителей будут стоять не десятки лет, а всего лишь несколько лет, а потом -денежный пылесос-вечные затраты на поддержание и ремонт.
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Житель
сегодня, 20:48
Один уже пережил))) на горбатом мосту через два месяца ямы появились)))
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Надя
сегодня, 20:20
Правда какой Позор администрации почему в таком состоянии мост
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Житель
сегодня, 20:13
Есть определенные нормативы
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Гость
сегодня, 19:45
Срез железобетона советского моста потрясает. Как скальная порода
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