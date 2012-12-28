66 домов в Липецке остались без воды

Известен список домов. жильцам которых не повезло.

Какие каникулы без отключений? В РВК «Липецк» сообщили о временном ограничении подачи холодной воды из-за ремонтных работ.





Неудобства затронули дома по адресам:ул. 15 мкр, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18.ул. Достоевского, 71,74;Студенческий городок, 14, 16а;пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 16, 18, 12, 14а.Коммунальщики обещают организовать подвоз воды к дому на Водопьянова, 18. Для получения дополнительной информации указали телефоны *6048, 236-048.После окончания ремонтных работ вода может стать мутной.