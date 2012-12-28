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2404
сегодня, 16:17
7

В Лебедяни отец зарезал сына

На теле погибшего нашли четыре колото-резаных ранения.

Сегодня в 9:15 утра в квартире дома №72 по улице Советской в Лебедяни сотрудник Следкома и полицейские обнаружили тело 37-летнего Андрея Ульянова с четырьмя колото-резаными ранениями в спину и грудь.

Но убили его вовсе не в новогоднюю ночь, а 30 декабря. И сделал это его отец — сегодня утром он позвонил в полицию и сообщил, что зарезал сына.

Кстати, 31 декабря и 1 января Андрей Ульянов должен был работать. Он с сожалением написал об этом на своей страничке в соцсетях. Очевидно, мужчина решил отпраздновать Новый год раньше. Но посиделки с отцом закончились поножовщиной.

— По данному факту Чаплыгинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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Комментарии (7)

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Город 48
12 минут назад
Печально
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Да
29 минут назад
Последнее время такие новости не редкость, когда близкие родственники убивают. К сожалению. Что с людьми происходит? Ну, что не говорите такого не было раньше. Сарафанное радио всё - равно работало.
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Лиза
53 минуты назад
Эти посиделки явно были не за чашечкой чая...
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Марина
54 минуты назад
Семейная драма, самые близкие люди стали врагами!! Один погиб, другой в тюрьме будет сидеть.
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*
сегодня, 16:32
Наверно сын не путевый вот отец не выдержал.
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Тося
сегодня, 16:28
Вот поэтому пить надо всегда одному без всякой компании для безопасности своей жизни и здоровья
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Это как
сегодня, 16:24
30 января?
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