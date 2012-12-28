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Происшествия
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сегодня, 16:17
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В Лебедяни отец зарезал сына
На теле погибшего нашли четыре колото-резаных ранения.
Но убили его вовсе не в новогоднюю ночь, а 30 декабря. И сделал это его отец — сегодня утром он позвонил в полицию и сообщил, что зарезал сына.
Кстати, 31 декабря и 1 января Андрей Ульянов должен был работать. Он с сожалением написал об этом на своей страничке в соцсетях. Очевидно, мужчина решил отпраздновать Новый год раньше. Но посиделки с отцом закончились поножовщиной.
— По данному факту Чаплыгинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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