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сегодня, 11:30
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Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души

Двух мальчишек и девочку выходили в областной детской больнице.

Вечером на Крещение в реанимацию областной детской больницы доставили трех подростков в тяжелом состоянии от последствий употребления алкоголя и психотропных препаратов, которые дети купили в аптеке по рецепту, приобретенному в Сети.

— Состояние пациентов расценивалось как терминальное. Это когда человек находится между жизнью и смертью: с критическим уровнем расстройства всех систем жизнедеятельности. Реаниматологи 12 часов проводили мероприятия по коррекции жизненно важных функций организма параллельно с активной детоксикацией и экстракорпоральными методами гравитационной хирургии крови. К утру следующего дня дежурная реанимационная бригада смогла выдохнуть — жизни подростков уже ничего не угрожало, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сейчас пострадавшие уже находятся в профильном отделении клиники.

Зачем подростки наглотались таблеток, запивая их крепким алкоголем?

— Мы не знаем. В ответ на этот вопрос они только улыбаются и молчат, — сказали GOROD48 в больнице.

Медики говорят об определенных закономерностях отравлений детей, выделяя группу риска — 14-15-летних подростков. В 98,3% случаев прослеживается преобладание отравления лекарственными препаратами, которые легко купить в аптеках.
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Светлана
4 минуты назад
Ни в этот раз помрут, так в другой. Они уже неизлечимы.
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мнение
6 минут назад
Взыскать с родителей стоимость мед услуг.
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Анна
22 минуты назад
В аптеках продают без рецептов опасные лекарства контроля нет за этим никакого
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Страшно
26 минут назад
По телеку про запреты, а бороться за ЗОЖ для детей не хотят , это ведь дорогу, а языком трепать дешево
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Викторм
46 минут назад
Улыбаются они... Амёбы...
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Жесть
51 минуту назад
Как в аптеке можно продать психотропные средства подросткам, даже по рецепту???
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Водитель автобуса
54 минуты назад
И вот таких персонажей я обязан возить бесплатно
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После
58 минут назад
Таких событий душу можно отдать только дьяволу
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Ссёлки
сегодня, 11:44
У нас таких называют ,,Электронниками".Они ходят как зомби.Родители курят вэйпы и употребляют.Дети заторможеные получаются.Всем здоровья.
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Работяга
сегодня, 11:41
Счёт им выпишите, за лечение, чтоб улыбка спала.
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Ещё один Житель
20 минут назад
Улыбки долго не будет у их родителей, а им уже не поможет.
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