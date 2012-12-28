Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души

Двух мальчишек и девочку выходили в областной детской больнице.

Вечером на Крещение в реанимацию областной детской больницы доставили трех подростков в тяжелом состоянии от последствий употребления алкоголя и психотропных препаратов, которые дети купили в аптеке по рецепту, приобретенному в Сети.— Состояние пациентов расценивалось как терминальное. Это когда человек находится между жизнью и смертью: с критическим уровнем расстройства всех систем жизнедеятельности. Реаниматологи 12 часов проводили мероприятия по коррекции жизненно важных функций организма параллельно с активной детоксикацией и экстракорпоральными методами гравитационной хирургии крови. К утру следующего дня дежурная реанимационная бригада смогла выдохнуть — жизни подростков уже ничего не угрожало, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.Сейчас пострадавшие уже находятся в профильном отделении клиники.Зачем подростки наглотались таблеток, запивая их крепким алкоголем?— Мы не знаем. В ответ на этот вопрос они только улыбаются и молчат, — сказали GOROD48 в больнице.Медики говорят об определенных закономерностях отравлений детей, выделяя группу риска — 14-15-летних подростков. В 98,3% случаев прослеживается преобладание отравления лекарственными препаратами, которые легко купить в аптеках.