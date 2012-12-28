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1084
58 минут назад
11

77-летняя липчанка зарезала мужа после новогодней ночи

Очередная семейная ссора закончилась поножовщиной.

В следственном отделе по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области начали расследование убийства, случившегося утром 1 января.

В преступлении подозревается 77-летняя женщина, зарезавшая 73-летнего мужа. На теле убитого криминалисты обнаружили несколько колото-резаных ран, одна из которой, в грудь, оказалась смертельной.

По данным GOROD48, супруги не ладили. В доме постоянно были скандалы — жена была не довольна мужем, который злоупотреблял спиртным. Очередной конфликт возник утром после новогодней ночи. Пенсионерка поставила в нем точку, схватив со стола кухонный нож.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.
убийство
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Народ
6 минут назад
Погуляли - прослезились
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Буквоед
12 минут назад
Терпела,бедняга,всю жизнь...И чего алкаша не выгнала?Жалостливые вы,бабы...
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Липчанин
14 минут назад
Начитаются в интернетах блогерш-феменисток, и понеслось..
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Блондинка
11 минут назад
Бабе 77,какие блоги?
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Манагер
15 минут назад
77 лет бабке а она всё молодится. Интересно, сколько ни вместе прожили? А то может она недавно вышла взамуж за него?
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Статинформбюро
18 минут назад
Так вот от семейного насилия в многократно больше погибших это мужчин.....слабый пол совсем осатанел.
Ответить
1
23 минуты назад
И кто-то смел назвать предыдущий год семейным?
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Лиза
25 минут назад
Нормальных людей, к сожалению, мало.
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Мать-и-мачеха
40 минут назад
Кошмар! Одни психопаты.
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Новый Год
41 минуту назад
Пить надо всегда одному без всякой компании для безопасности своей жизни и здоровья
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Александр Н.
46 минут назад
Какая жизнь пошла, что не так сразу за нож, у людей с психикой совсем плохо стало,а муж довёл до крайности, называется встретили новый год, мне что-то женщину больше жалко.
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