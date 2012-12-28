Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Происшествия
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58 минут назад
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77-летняя липчанка зарезала мужа после новогодней ночи
Очередная семейная ссора закончилась поножовщиной.
В преступлении подозревается 77-летняя женщина, зарезавшая 73-летнего мужа. На теле убитого криминалисты обнаружили несколько колото-резаных ран, одна из которой, в грудь, оказалась смертельной.
По данным GOROD48, супруги не ладили. В доме постоянно были скандалы — жена была не довольна мужем, который злоупотреблял спиртным. Очередной конфликт возник утром после новогодней ночи. Пенсионерка поставила в нем точку, схватив со стола кухонный нож.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.
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