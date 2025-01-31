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15 минут назад
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«Рыбки хочу поймать, отпустите!»

Липецкие спасатели увели со льдины с реки Воронеж 75-летнего рыбака.

Сегодня утром на телефон оперативных служб «112» позвонил житель Липецка и сообщил, что видит рыбака, который в районе железнодорожного моста у станции «Чугун-1» идет по тонкому льду реки Воронеж.

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Спасатели выехали к реке. Рыбак к тому моменту успел насверлить лунок и примостился у одной из них со своим ящиком и снастями. Обвязавшись веревками, спасатели управления ГО и ЧС мэрии пошли за ним и едва не силой вернули 75-летнего мужчину на берег. У него не оказалось ни телефона, ни документов.

— А на кой они, если я живу рядом?— искренне изумился таким вопросам пенсионер. — Я рыбки хочу поймать, отпустите!

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Напомним, что 22 января под тонкий лед реки Воронеж провалился 78-летний рыбак. Спасатели достали его из воды в состоянии клинической смерти. Температура тела мужчины при поступлении в больницу, куда его доставила скорая помощь, составляла 30 градусов. Неимоверными усилиями врачам больницы «Липецк – Мед» удалось сохранить ему жизнь.

Спасатели предупреждают — выходить на тонкий лед при нынешних погодных условиях смертельно опасно!
спасатели
зимняя рыбалка
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Комментарии (1)

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Старуха послала
5 минут назад
Уж не золотой ли рыбки хотел поймать
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