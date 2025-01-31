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Общество
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15 минут назад
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«Рыбки хочу поймать, отпустите!»
Липецкие спасатели увели со льдины с реки Воронеж 75-летнего рыбака.
Спасатели выехали к реке. Рыбак к тому моменту успел насверлить лунок и примостился у одной из них со своим ящиком и снастями. Обвязавшись веревками, спасатели управления ГО и ЧС мэрии пошли за ним и едва не силой вернули 75-летнего мужчину на берег. У него не оказалось ни телефона, ни документов.
— А на кой они, если я живу рядом?— искренне изумился таким вопросам пенсионер. — Я рыбки хочу поймать, отпустите!
Напомним, что 22 января под тонкий лед реки Воронеж провалился 78-летний рыбак. Спасатели достали его из воды в состоянии клинической смерти. Температура тела мужчины при поступлении в больницу, куда его доставила скорая помощь, составляла 30 градусов. Неимоверными усилиями врачам больницы «Липецк – Мед» удалось сохранить ему жизнь.
Спасатели предупреждают — выходить на тонкий лед при нынешних погодных условиях смертельно опасно!
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