Липецкие спасатели увели со льдины с реки Воронеж 75-летнего рыбака.

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Сегодня утром на телефон оперативных служб «112» позвонил житель Липецка и сообщил, что видит рыбака, который в районе железнодорожного моста у станции «Чугун-1» идет по тонкому льду реки Воронеж.Спасатели выехали к реке. Рыбак к тому моменту успел насверлить лунок и примостился у одной из них со своим ящиком и снастями. Обвязавшись веревками, спасатели управления ГО и ЧС мэрии пошли за ним и едва не силой вернули 75-летнего мужчину на берег. У него не оказалось ни телефона, ни документов.— А на кой они, если я живу рядом?— искренне изумился таким вопросам пенсионер. — Я рыбки хочу поймать, отпустите!Напомним, что 22 января под тонкий лед реки Воронеж провалился 78-летний рыбак. Спасатели достали его из воды в состоянии клинической смерти. Температура тела мужчины при поступлении в больницу, куда его доставила скорая помощь, составляла 30 градусов. Неимоверными усилиями врачам больницы «Липецк – Мед» удалось сохранить ему жизнь.Спасатели предупреждают — выходить на тонкий лед при нынешних погодных условиях смертельно опасно!