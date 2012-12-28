Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
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сегодня, 11:21
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В реке Воронеж на Соколе утонул мужчина
Спасателям позвонил очевидец происшествия
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, утонувшему приблизительно лет 40. Личность погибшего, причины и обстоятельства смерти устанавливаются.
Это уже второй случай в одном и том же месте за эту зиму. В декабре на месте, где река Матыра впадает в Воронеж и там же начинается протока омывающая остров сокольского пляжа 50-летний рыбак провалился под лед, его удалось спасти.
Спасатели предостерегают липчан от выхода на лед. По сути, зимы еще не было и ледяной покров на реке больше символический.
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