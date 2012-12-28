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3102
сегодня, 11:21
6

В реке Воронеж на Соколе утонул мужчина

Спасателям позвонил очевидец происшествия

Как сообщили в мэрии Липецка,  вечером в пятницу на номер «112» поступил звонок от липчанина, который утверждал, что в районе дома №1 по улице  Демьяна Бедного видел, как мужчина в камуфляжной форме провалился под лёд. На место происшествия выехали городские спасательные службы, но в пятницу утонувшего обнаружить не удалось. Нашли труп только сегодня.

 Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, утонувшему приблизительно лет 40. Личность погибшего, причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Это уже второй случай в одном и том же месте за эту зиму. В декабре на месте, где река Матыра впадает в Воронеж и там же начинается протока омывающая остров сокольского пляжа  50-летний рыбак провалился под лед, его удалось спасти.

Спасатели предостерегают липчан от выхода на лед. По сути, зимы еще не было и ледяной покров на реке больше символический.
происшествие на воде
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Лиза
сегодня, 13:35
Как он мог провалиться под лёд, если его совсем нет?
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Живу
сегодня, 13:12
На левом берегу , рядом река. Лед потемнел от воды , даже места есть вода сверху. Рыбаки сидят " бессмертные ' что ли? Неужели жизнь не дорогА? Еще и с детьми выходят....капец.
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Н.н.н.н.Н
сегодня, 12:07
Что-то сокол часто фигурирует в криминальных новостях криминальный райончик
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Ээ
сегодня, 12:43
Липецк "огромный" город... лтз сокол, нлмк, новые мкрн и всё. Найдёте новый р-н пишите!!!
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плюс на улицы
сегодня, 11:51
куда лезут на лед, рыбачье!
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Фунтик
сегодня, 11:42
Ну как так?
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