49 минут назад
В липецком зоопарке проснулась медведица Маша
А Мишка ещё спит, но весна всё равно близко.
В липецком зоопарке начали просыпаться медведи, сообщили сегодня в Telegram-канале зверинца.
Пробудилась медведица Маша, сладко зевнула, потянулась и первым делом совершила обход клетки.
А вот её супруг Миша любит поспать подольше, он ещё пребывает в объятиях морфея.
- Миша и засыпает позже, и пробуждается. Но скоро и он выйдет из зимней спячки, - прогнозируют в зоопарке. – Значит, скоро весна.
Фото и видео липецкого зоопарка
Вегет
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