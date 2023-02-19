В липецком зоопарке проснулась медведица Маша

А Мишка ещё спит, но весна всё равно близко.

В липецком зоопарке начали просыпаться медведи, сообщили сегодня в Telegram-канале зверинца.

Пробудилась медведица Маша, сладко зевнула, потянулась и первым делом совершила обход клетки.

А вот её супруг Миша любит поспать подольше, он ещё пребывает в объятиях морфея.

- Миша и засыпает позже, и пробуждается. Но скоро и он выйдет из зимней спячки, - прогнозируют в зоопарке. – Значит, скоро весна.



Фото и видео липецкого зоопарка

