Общество

49 минут назад

В липецком зоопарке проснулась медведица Маша

2 452
#Зоопарк #медведи #спячка #весна

А Мишка ещё спит, но весна всё равно близко.

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В липецком зоопарке начали просыпаться медведи, сообщили сегодня в Telegram-канале зверинца.

Пробудилась медведица Маша, сладко зевнула, потянулась и первым делом совершила обход клетки.

А вот её супруг Миша любит поспать подольше, он ещё пребывает в объятиях морфея.

- Миша и засыпает позже, и пробуждается. Но скоро и он выйдет из зимней спячки, - прогнозируют в зоопарке. – Значит, скоро весна.

Фото и видео липецкого зоопарка

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#Зоопарк #медведи #спячка #весна

Комментарии (2)

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Вегет

3 минуты назад
Когда запас омега- 6 кончается, медведи просыпаются. Все удивительно в Природе! Мы тоже спим на ходу, потому как поглощаем омегу-6, например, свиное салооооо
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1

30 минут назад
Ща ей счет за коммуналку выкатят за проспанные месяцы и она опять лапы откинет
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