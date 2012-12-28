Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Погода в Липецке
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сегодня, 11:21
Природа перепутала январь с мартом
На текущей неделе липчан ждет аномально теплая погода, характерная для конца марта.
Как рассказала GOROD48, дежурный синоптик липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина, теплой будет и вся эта неделя со среднесуточной температурой характерной для марта.
— Холодный воздух не пропускают атлантические циклоны, которые движутся по северу европейской территории России, — рассказала Дания Знойкина.
Однако в начале февраля, когда территория области окажется в тыловой части Северо-Атлантического циклона, может похолодать, и температура воздуха приблизится к норме, которая для февраля составляет -7,7 градуса.
Пока же можно наслаждаться весенними деньками.
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