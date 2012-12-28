Природа перепутала январь с мартом

На текущей неделе липчан ждет аномально теплая погода, характерная для конца марта.

Накануне в Липецке зафиксирован очередной температурный рекорд: воздух прогрелся до +3,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума для 26 января, отмеченного в 2021 году. На 27 января в Липецке прогнозируется до +4 градуса, и синоптики ожидают, что будет побит рекорд 2002 года, когда в городе было +3.Как рассказала GOROD48, дежурный синоптик липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина, теплой будет и вся эта неделя со среднесуточной температурой характерной для марта.— Холодный воздух не пропускают атлантические циклоны, которые движутся по северу европейской территории России, — рассказала Дания Знойкина.Однако в начале февраля, когда территория области окажется в тыловой части Северо-Атлантического циклона, может похолодать, и температура воздуха приблизится к норме, которая для февраля составляет -7,7 градуса.Пока же можно наслаждаться весенними деньками.