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5971
13.01.2025 15:41
55

«Что целый день чистит трактор на Водопьянова? Снега нет, только скребет асфальт»

Езду спецтехники с опущенным ковшом про бесснежным улицам Липецка в мэрии объяснили уборкой смерзшейся грязи у бордюров.

Жители Липецка удивляются работающей снегоуборочной технике на улицах города.

«Что целый день чистит трактор на Водопьянова? Снега нет, только скребет асфальт. Выкатывают топливо, чтобы показать огромный расход и получить деньги из бюджета? Зато когда снег выпадет, никто его чистить не будет, зачем...», — написал в редакцию GOROD48 один из наших читателей, сопроводив текст роликом с работающим и не трактором вовсе, а тяжелым грейдером, который обычно применяют для уборки тяжелых снежных масс.

Мы переправили это видео в мэрию.

Как сообщили GOROD48 в муниципальном управлении благоустройства, сейчас организация убирает смерзшийся снег с городских улиц. «Из-за перепадов температуры в прибордюрной части дорог скопился и замерз смет. Удалить его ручным способом не представляется возможным. В связи с этим на данных работах задействована спецтехника, которая металлическим отвалом очищает участки. При этом, отметим, нож не портит асфальтобетонное покрытие, поскольку счищает только обледеневшие массы».
уборка дорог
снег
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Комментарии (55)

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Колян
14.01.2025 19:47
Чего - чего делает этот скр?
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Анатольич
14.01.2025 12:26
Огромная просьба не сыпать сильно по дорогам реактивы, а то ведь придет лето и ветром все это дело подымет в воздух в виде пыли. И эта соль будет у людей в легких.
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Борис
14.01.2025 10:18
Когда начнут убирать мусор на 9мрн.? В некоторых местах не убирается годами.
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А...
14.01.2025 10:16
Вот ведь, все видят что обман,что деньги просто пилят и осваивают,но .... Никого за ЭТО не посадят...А если кто-то украдёт кусок колбасы, сразу найдутся и следователь и прокуратура .. И ещё, согласно прогнозу погоды,в тот день,и несколько приведших дней, погода была теплой.. Откуда там наледь при плюсовой температуре... А где честный прокурор и Мэр города...Аууууу,вы гдееее?
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липчанин
14.01.2025 09:34
Оконный эксперт, много увидел с подоконнника?
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житель 9 эт дома
14.01.2025 08:16
Всю неделю было до + 5 и что у них замерзло
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Руслан
14.01.2025 07:40
Конечно наверное это лишнее,таким грейдером убирать небольшую наледь.хотя как нам судить по небольшому фрагменту ролика?
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Дед
14.01.2025 02:53
Бюджет отрабатывает.
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просто удивительно
14.01.2025 01:12
надо закусывать)))!
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Липчанин
13.01.2025 23:43
Так производит видимость работы сотрудники мбу благоустройство г. Липецк . * асфальт , ездит с поднятыми щетками чтобы не мести не снег не песок , но маршрут проехать !
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