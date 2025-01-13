Езду спецтехники с опущенным ковшом про бесснежным улицам Липецка в мэрии объяснили уборкой смерзшейся грязи у бордюров.

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Жители Липецка удивляются работающей снегоуборочной технике на улицах города.«Что целый день чистит трактор на Водопьянова? Снега нет, только скребет асфальт. Выкатывают топливо, чтобы показать огромный расход и получить деньги из бюджета? Зато когда снег выпадет, никто его чистить не будет, зачем...», — написал в редакцию GOROD48 один из наших читателей, сопроводив текст роликом с работающим и не трактором вовсе, а тяжелым грейдером, который обычно применяют для уборки тяжелых снежных масс.Мы переправили это видео в мэрию.Как сообщили GOROD48 в муниципальном управлении благоустройства, сейчас организация убирает смерзшийся снег с городских улиц. «Из-за перепадов температуры в прибордюрной части дорог скопился и замерз смет. Удалить его ручным способом не представляется возможным. В связи с этим на данных работах задействована спецтехника, которая металлическим отвалом очищает участки. При этом, отметим, нож не портит асфальтобетонное покрытие, поскольку счищает только обледеневшие массы».