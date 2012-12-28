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сегодня, 13:41
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В «Университетском» взвыли от нехватки парковочных мест

В ответ вице-мэр Светлана Сурмий заявила, что дороги предназначены для движения транспорта, а не для его хранения.

Такое в горсовете бывает редко: депутат Дмитрий Погорелов привел на заседание комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству жителей района «Университетский», которые рассказали о катастрофической нехватке парковочных мест.


— В каждой семье в «Университетском» — по одной-две машины. Сейчас в микрорайоне строится ЖК «Архитектор». В нем будет 556 квартир, а в подземном паркинге — 202 места. Места это дорогие — по миллиону. Это немалые деньги. Мы уверены, что паркинг будет не загружен. Где ставить машины людям? Наша самая большая проблема — найти, где припарковаться вечером. Страшно думать, что будет, когда будет построен новый ЖК? — задала вопросы депутатам и чиновникам Ксения Лебедева.

— Недавно было официально заявлено, что наш микрорайон, как и «Елецкий», самый опасный в плане налетов БПЛА. А у нас наставлены на дорогах знаки, или запрещающие парковаться совсем, или — по определенным дням. В случае воздушной опасности ни машинам не разъехаться, ни пожарным к домам не подъехать. И с каждым годом ситуация ухудшается. В конце «Елецкого» хоть есть большая бесплатная парковка, а у нас такой нет, — подхватила тему Дарья Гайдукова.

В свою очередь депутат Дмитрий Погорелов обратил внимание на то, что продолжающаяся точечная застройка «Университетского» приводит к постоянному сбою попыток жителей хоть как-то самоорганизоваться в вопросах поиска парковок, раз мэрия ушла в тень в решении этой проблемы. Но почему ее усугубляет полиция? Депутат привел неутешительную статистику ГАИ: каждый десятый эвакуированный автомобиль — с улиц «Университетского»:

— В среднем в месяц из микрорайона за нарушение правил парковки вывозят по 22 машины!

Жители района жалуются как на дефицит парковочных мест, так и на обилие знаков, запрещающих парковку по четным и нечетным дням вдоль улиц Политехнической и Белянского. Из-за нехватки мест для парковок возникают конфликты, которые периодически переходят в горячую фазу: расстрелов машин, их повреждений и поджогов.

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Также люди недовольны и работой общественного транспорта в вечернее время. Тем временем район продолжает активно застраиваться. По информации мэрии, в «Университетском» возводят несколько многоэтажек со встроенными помещениями и подземными парковками на 400 машино-мест. Чего, понятно, недостаточно.

В ответ вице-мэр Светлана Сурмий заявила, что «дороги предназначены для движения транспорта, а не для его хранения». Впрочем, одну хорошую новость она все же сообщила: к лету застройщик ЖК «Виктория» наконец-то должен ввести в эксплуатацию подземную парковку, что снизит остроту проблемы. Другой вице-мэр, Николай Дергунов, пояснил, что парковаться на дороге у ЖК «Виктория» нельзя в принципе, так как это — поворот, участок с ограниченной видимостью. Поэтому там установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». На улицах Политехнической и Белянского стоят дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Они необходимы для обеспечения безопасного движения, в том числе общественного транспорта, увеличения пропускной способности дорог, а также в целях беспрепятственной уборки проезжей части и разворотной площадки автобусов.

— Мы предлагаем инициативной группе жителей микрорайона компромисс: новые знаки, запрещающие парковку на дорогах не по дням, а по часам. Это даст возможность нашему МБУ «Управление благоустройства Липецка» убирать в это время дороги, — сказал Николай Дергунов.

Если с этим предложением жители «Университетского» согласятся, то мэрия передаст свои предложения в ГАИ, а после того, как автоинспекция согласится с этим, на улицах Белянского и Политехнической изменят знаки.

— Это не сильно изменит ситуацию, — сказал Дмитрий Погорелов. — Липецку нужны многоуровневые парковки. Вопрос — как стимулировать к их строительству бизнес?

Этот вопрос депутаты тут же переадресовали в департамент экономического развития. Также депутаты с подачи первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева предложили мэрии создавать дополнительные парковочные места за счет всех профильных муниципальных программ: «Мой двор», «Ремонт двора», благоустройства общественных территорий.
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Более того
3 минуты назад
Если такие богатые, зачем им бесплатные поликлиники, детсады и школы? Пусть у частников учат детей и лечатся.
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знающий
9 минут назад
Понастроили муравейники, а теперь мест нету,надо думать головой,а не карманом.
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Гость
15 минут назад
Пишут что в одной семье по 2 машины,раз такие богатые,в чем проблема купить гараж,их там куча продают и сдают!
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Нормальный
16 минут назад
При зарплате 30-40 тыс., а это продавцы, кассиры, медсестры, рабочие, т.е. 70% жителей, и вдруг по 1-2 машины на каждую семью....... Или там непростые жители живут..... или как всегда, одни едят капусту, другие мясо, а в среднем все едят голубцы!
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Тутанхамон
18 минут назад
Да хоть по 10 машин понакупите! Это ваши проблемы!
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Петрович
48 минут назад
Радуйтесь что хоть бесплатно паркуетесь. В центре мы уже платим по 1500 в год за абонемент чтобы на дороге припарковаться если получится. А вам все халяву подавай.
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построить
49 минут назад
многоуровневую наземную парковку это копье, пусть скинутся жители ближайших домов по 500 т.р. и место в собственность себе приобретут сразу
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Андрей
56 минут назад
Я не знаю напечатают ли мой комментарий, но тем не менее выскажусь. А кто заставлял там квартиры покупать? Ипотека есть и на вторичку. А спрос, как известно, рождает предложение. Если бы обоснованно проигнорировали, с указанием ошибок застройщика, не было бы такого в будущем. А так, люди берут, значит всё устраивает.
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Липчанка
32 минуты назад
цена на жилье устраивает(((
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!
32 минуты назад
Андрей, а Вы за ЖКУ платите? И в магазинах покупаете? Значит, Вас все устраивает?
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Ветеран
37 минут назад
Ваши претензии можно отнести не только к автолюбителям, но и к люьителям собак.
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Житель
39 минут назад
Может быть льготная ипотека подсказывала брать новостройку, а не вторичку? У меня вопрос другой - если все понимают чт ов семье 1-2 машины, как разрешают строить дом на 500 квартир, не предусматривая хотя бы 500 парковочных мест? Запретить остановку знаком на проезжжей части несложно, но это не решение проблемы.
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