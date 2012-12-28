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Общество
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сегодня, 13:41
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В «Университетском» взвыли от нехватки парковочных мест
В ответ вице-мэр Светлана Сурмий заявила, что дороги предназначены для движения транспорта, а не для его хранения.
— В каждой семье в «Университетском» — по одной-две машины. Сейчас в микрорайоне строится ЖК «Архитектор». В нем будет 556 квартир, а в подземном паркинге — 202 места. Места это дорогие — по миллиону. Это немалые деньги. Мы уверены, что паркинг будет не загружен. Где ставить машины людям? Наша самая большая проблема — найти, где припарковаться вечером. Страшно думать, что будет, когда будет построен новый ЖК? — задала вопросы депутатам и чиновникам Ксения Лебедева.
— Недавно было официально заявлено, что наш микрорайон, как и «Елецкий», самый опасный в плане налетов БПЛА. А у нас наставлены на дорогах знаки, или запрещающие парковаться совсем, или — по определенным дням. В случае воздушной опасности ни машинам не разъехаться, ни пожарным к домам не подъехать. И с каждым годом ситуация ухудшается. В конце «Елецкого» хоть есть большая бесплатная парковка, а у нас такой нет, — подхватила тему Дарья Гайдукова.
В свою очередь депутат Дмитрий Погорелов обратил внимание на то, что продолжающаяся точечная застройка «Университетского» приводит к постоянному сбою попыток жителей хоть как-то самоорганизоваться в вопросах поиска парковок, раз мэрия ушла в тень в решении этой проблемы. Но почему ее усугубляет полиция? Депутат привел неутешительную статистику ГАИ: каждый десятый эвакуированный автомобиль — с улиц «Университетского»:
— В среднем в месяц из микрорайона за нарушение правил парковки вывозят по 22 машины!
Жители района жалуются как на дефицит парковочных мест, так и на обилие знаков, запрещающих парковку по четным и нечетным дням вдоль улиц Политехнической и Белянского. Из-за нехватки мест для парковок возникают конфликты, которые периодически переходят в горячую фазу: расстрелов машин, их повреждений и поджогов.
Также люди недовольны и работой общественного транспорта в вечернее время. Тем временем район продолжает активно застраиваться. По информации мэрии, в «Университетском» возводят несколько многоэтажек со встроенными помещениями и подземными парковками на 400 машино-мест. Чего, понятно, недостаточно.
В ответ вице-мэр Светлана Сурмий заявила, что «дороги предназначены для движения транспорта, а не для его хранения». Впрочем, одну хорошую новость она все же сообщила: к лету застройщик ЖК «Виктория» наконец-то должен ввести в эксплуатацию подземную парковку, что снизит остроту проблемы. Другой вице-мэр, Николай Дергунов, пояснил, что парковаться на дороге у ЖК «Виктория» нельзя в принципе, так как это — поворот, участок с ограниченной видимостью. Поэтому там установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». На улицах Политехнической и Белянского стоят дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Они необходимы для обеспечения безопасного движения, в том числе общественного транспорта, увеличения пропускной способности дорог, а также в целях беспрепятственной уборки проезжей части и разворотной площадки автобусов.
— Мы предлагаем инициативной группе жителей микрорайона компромисс: новые знаки, запрещающие парковку на дорогах не по дням, а по часам. Это даст возможность нашему МБУ «Управление благоустройства Липецка» убирать в это время дороги, — сказал Николай Дергунов.
Если с этим предложением жители «Университетского» согласятся, то мэрия передаст свои предложения в ГАИ, а после того, как автоинспекция согласится с этим, на улицах Белянского и Политехнической изменят знаки.
— Это не сильно изменит ситуацию, — сказал Дмитрий Погорелов. — Липецку нужны многоуровневые парковки. Вопрос — как стимулировать к их строительству бизнес?
Этот вопрос депутаты тут же переадресовали в департамент экономического развития. Также депутаты с подачи первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева предложили мэрии создавать дополнительные парковочные места за счет всех профильных муниципальных программ: «Мой двор», «Ремонт двора», благоустройства общественных территорий.
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