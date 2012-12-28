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Общество
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сегодня, 11:48
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В Грязях отменили крещенские купания
Оборудованных мест для организованного традиционного крещенского купания не будет.
«В связи с погодными условиями, оказавшими негативное влияние на формирование ледяного покрова на водоемах, расположенных на территории Грязинского района, вынесено Постановление «О запрете выхода граждан на ледовые покрытия на территории Грязинского муниципального района в зимний период 2024-2025 годов», — добавили в администрации района.
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