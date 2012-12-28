В Грязях отменили крещенские купания

Оборудованных мест для организованного традиционного крещенского купания не будет.

Администрация Грязинского района сообщила, что в этом году оборудованных мест для организованного крещенского купания не будет. Такое решение связано с теплой погодой: лед на водоемах если и сеть, то слишком тонкий.«В связи с погодными условиями, оказавшими негативное влияние на формирование ледяного покрова на водоемах, расположенных на территории Грязинского района, вынесено Постановление «О запрете выхода граждан на ледовые покрытия на территории Грязинского муниципального района в зимний период 2024-2025 годов», — добавили в администрации района.