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675
сегодня, 11:48
6

В Грязях отменили крещенские купания

Оборудованных мест для организованного традиционного крещенского купания не будет.

Администрация Грязинского района сообщила, что в этом году оборудованных мест для организованного крещенского купания не будет. Такое решение связано с теплой погодой: лед на водоемах если и сеть, то слишком тонкий.

«В связи с погодными условиями, оказавшими негативное влияние на формирование ледяного покрова на водоемах, расположенных на территории Грязинского района, вынесено Постановление «О запрете выхода граждан на ледовые покрытия на территории Грязинского муниципального района в зимний период 2024-2025 годов», — добавили в администрации района.
Крещение
прорубь
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Александр
9 минут назад
И правильно. Это шабаш. Думают в проруби окунулся и все грехи смыты.Душой надо очищаться а не телом.
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Вот это да
22 минуты назад
Застоялось там все , когда там будет передача власти
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Липчанин
33 минуты назад
К нас только запрещать могут
Ответить
!
40 минут назад
Льда нет, так почему бы не сделать из дерева купель?
Ответить
Я
49 минут назад
Вот это правильно. Ни к чему это шоу с купанием
Ответить
007
сегодня, 12:09
Смех да и только, а вы возьмите и сделайте что слабо?
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