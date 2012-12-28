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сегодня, 11:09
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В мэрии Липецка не согласны, что купили «грязь по цене реагента»

«Все составы соответствуют ГОСТам, имеют необходимые сертификаты качества», — заявили в городской администрации.

Перед началом зимы МБУ «Управление благоустройства Липецка» закупило для обработки тротуаров и дорог более 46 тысяч тонн технической соли и пескосоляной смеси. Кроме того администрация Липецка приобрела 687 тонн гранулированного реагента «Бионорд» — его разбрасывают по центру города.

Однако после небольших снегопадов этой фактически бесснежной зимы обработанные противогололедными материалами улицы Липецка становятся донельзя грязными. Такими, что из окон автобусов уже после первого круга по маршруту ничего не видно.

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Читатели GOROD48 считают, что дело в некачественных противогололедных материалах. Вот какие комментарии были оставлены под публикацией о грязных автобусах:

«Как всегда закупили грязь по цене реагента. Достали уже, неужели самим приятно по жиже ходить, или автомобиль прям из коттеджа в кабинет завозит?..»

«По всему городу развели черноту, на дорогах слой черной глины, разметку вообще не видно. Нужно в срочном порядке заменить эту глиняную смесь на жидкий реагент! (как в других нормальных городах)…»

«Странная какая-то грязь. Липкая. Похожа на глину. Что-то не то с реагентами, наверное…»

«Это объясняется тем, что дороги надо чистить. А не просто посыпали и забыли. Мэрия не понимает сути жалоб. Виноваты не перевозчики. Пешеходы тоже страдают, переходя дорогу, от этой грязи…»

«Машину перестал мыть зимой, бесполезная трата денег. пару км по нашему городу и черный. Надо сыпать пескосоль и убирать ее в течение дня. А так будем как в шахте шахтеры…»

«Обувь грязнищая, стоит дойти до остановки. Чего удивляться тогда, в каком состоянии общественный транспорт? Город не убирают, посыпают не пойми чем…»

«Пожалуйтесь лучше на МБУ по уборке города, почему они вместо песка привезли глину и рассыпали по всему городу, развели грязь…»

Мы собрали все подобные комментарии и отправили их в мэрию. Нам ответили, что никакой глиной улицы не посыпают. «Все противогололедные материалы уже применялись ранее в Липецке. Пескосоляная смесь и техническая соль используются ежегодно, реагент тестировался в 2021 году. Все составы соответствуют ГОСТам, имеют необходимые сертификаты качества. Качество составов проверяется в Центральной научно-исследовательской лаборатории ООО «ЦНИЛ» и научно-производственном центре ТЕХКАД».

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на фото: минеральный галит или техническая соль, как ее называют в обиходе 

GOROD48 выяснил, что МБУ купило реагент «Бионорд» марки «Универсальный», применяемый при температуре воздуха до −30°C. В состав гранул входят хлорид кальция, хлорид натрия, биофильная добавка, ингибиторы коррозии. Преимуществами использования этого материала в МБУ называют равномерное распределение по поверхности, мгновенное вступление реагента в реакцию со льдом, стабильную плавящую способность, улучшенное сцепление колес с дорогой, стойкость к скатыванию с обрабатываемой поверхности.


применяемый для зимней уборки дорог и тротуаров реагент «Бионорд»

— Особенность этой зимы с ее средней температурой около нуля в том, что из пескосоляной смеси быстро уходит соль, а оставшийся песок перетирается об асфальт колесами автомобилей. В итоге действительно получается жижа, которая не уходит из-за недостатка влаги в ливневую канализацию. Собрать ее с дорог нельзя. Но когда температура воздуха понижается, эта жижа сбивается к краю дорог и смерзается. Поэтому липчане видят, как бесснежной зимой там, где это возможно, остатки пескосоляной смеси счищают тракторы и грейдеры, — пояснили GOROD48 в мэрии.

В среднем, ежедневно на уборке дорог и тротуаров в Липецке задействовано 60 единиц спецтехники и более 100 дворников МБУ.
благоустройство
уборка дорог
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
нигилист
11 минут назад
Конечно мы поверим вашим "сертификатам", а не собственным глазам, обуви и штанам. Кстати, брюки пачкаются со страшной силой, и не ототрёшь, с песком раньше такого не наблюдалось.
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Ну, Ну..
13 минут назад
Покупаю такие реагенты для двора не первый год. Посыпаем и крыльцо. Частный двор. Нет такой грязи, С-Совсем. Он как на фото крошка остается, но ни как ни грязь. И мы видим какую смесь вы посыпаете, на остановках подготовленные мешки выставляют с песком/солью/глиной.
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Грязища
13 минут назад
Весь город в грязи зарос
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Гость
17 минут назад
По бумажкам может и реагент. А по факту что есть то есть.
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однако
23 минуты назад
не верьте глазам своим, чиновники сказали реагент - значит так оно и есть
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Очень грязный реагент
33 минуты назад
Им говорят грязь, а они-реагент...У меня на штанах весь их реагент.
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Блэк
34 минуты назад
Мало того, что грязно (на обувь пешеходов этот реагент налипает толстым слоем, который счищается с трудом), это вредно для окружающей среды! К весне всё это будет на обочинах, газонах, деревьях и кустарниках, ветер будет нести всё это дальше, а люди и другие живые существа будут этим дышать, почва будет впитывать... И так из года в год. Ужас.
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Живу тут
41 минуту назад
Что б там в мерии не говорили а на дорогах грязища
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Однако
47 минут назад
Теория культурного слоя, засыпанные этажи зданий с таким реагентом приобретает доказательства.
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Р
50 минут назад
Естественно не согласны. По хорошему под суд тех кто купил
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