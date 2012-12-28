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Общество
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21 минуту назад
В Липецке упразднили Градсовет
Теперь вопросы градостроительства и архитектуры будут решать без экспертного мнения профессионалов.
По словам Светланы Сурмий, этот орган носил совещательный характер и его решения были необязательны к исполнению. Функции согласования архитектурно-градостроительного облика города возьмет на себя соответствующая комиссия, давно существующая при департаменте градостроительства и архитектуры мэрии, как и в других городах. При вынесении решений она руководствуется градостроительными нормами, правилами землепользования и застройки и иными действующими правовыми актами.
Напомним, что Градостроительный совет был создан и действовал параллельно и независимо от этой комиссии. На его заседаниях рассматривали значимые для города проекты. На таких встречах профессиональные архитекторы, а порой и краеведы, задавали тон и могли даже предотвратить какие-то идеи, которые могли непоправимо испортить облик города. В частности, в 2017 году архитекторы грудью встали против предложения мэра Липецка Сергея Иванова превратить в плац для парадов и общественных акций площадь Петра Великого. А вот летом прошлого года на том же Градсовете профессиональное сообщество не сумело убедить мэра Евгению Уваркину не строить на месте снесенной гостиницы «Турист» помпезный жилой комплекс, спланированный екатеринбургской девелоперской компанией «Брусника».
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