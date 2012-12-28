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Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
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сегодня, 13:44
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Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Сейчас врач находится на больничном. По факту появления видео врач пройдет токсико-химическое исследование.
В интернете разошлось видео, на котором пришедшая на работу врач разговаривает с родственницей пациентки Усманской ЦРБ. Снимая врача на видео, женщина отмечает: «Вот такие неадекватные люди ходят на работу» и интересуется: «Вы что употребляли сегодня?».
— Я? Амфетамин! — Отвечает врач.
— Это что такое?
— Наркотик!
— И вы работать ходите под употреблением наркотиков?! Она просто неадекватная! Такие врачи работают в Усмани в реанимации! — Произносит автор видео.
В комментариях к видео женщина пишет о том, что врач не случайно ездит в их город работать из Воронежа и намекают, что там у неё карьера не сложилась не просто так — якобы женщина злоупотребляет алкоголем и может прийти в состоянии опьянения на работу, ведёт себя не очень адекватно, грубит пациентам. Но возможно, такой отзыв — просто следствие конфликта между родственником пациентки больницы и врачом.
Сегодня инцидент прокомментировали в управлении здравоохранения Липецкой области.
«На видео, распространяемом в интернете, врач-реаниматолог Усманской ЦРБ разговаривает с родственницей одного из пациентов больницы. Автор видео обвиняет доктора в приеме запрещенных препаратов. На что доктор неудачно шутит. По данным на 14 января, врач находится на больничном. Реаниматолог живет в Воронеже и ездит оттуда на дежурства. По факту видео врач пройдет токсико-химическое исследование. О результатах будет доложено начальнику управления здравоохранения региона», — сообщила пресс-служба управления здравоохранения Липецкой области.
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