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сегодня, 13:44
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Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина

Сейчас врач находится на больничном. По факту появления видео врач пройдет токсико-химическое исследование.

Управление здравоохранения региона инициировало проверку по публикациям в соцсетях об усманском реаниматологе.

В интернете разошлось видео, на котором пришедшая на работу врач разговаривает с родственницей пациентки Усманской ЦРБ. Снимая врача на видео, женщина отмечает: «Вот такие неадекватные люди ходят на работу» и интересуется: «Вы что употребляли сегодня?».

— Я? Амфетамин! — Отвечает врач.

— Это что такое?

— Наркотик!

— И вы работать ходите под употреблением наркотиков?! Она просто неадекватная! Такие врачи работают в Усмани в реанимации! — Произносит автор видео.

В комментариях к видео женщина пишет о том, что врач не случайно ездит в их город работать из Воронежа и намекают, что там у неё карьера не сложилась не просто так — якобы женщина злоупотребляет алкоголем и может прийти в состоянии опьянения на работу, ведёт себя не очень адекватно, грубит пациентам. Но возможно, такой отзыв — просто следствие конфликта между родственником пациентки больницы и врачом.

Сегодня инцидент прокомментировали в управлении здравоохранения Липецкой области.

«На видео, распространяемом в интернете, врач-реаниматолог Усманской ЦРБ разговаривает с родственницей одного из пациентов больницы. Автор видео обвиняет доктора в приеме запрещенных препаратов. На что доктор неудачно шутит. По данным на 14 января, врач находится на больничном. Реаниматолог живет в Воронеже и ездит оттуда на дежурства. По факту видео врач пройдет токсико-химическое исследование. О результатах будет доложено начальнику управления здравоохранения региона», — сообщила пресс-служба управления здравоохранения Липецкой области.
здравоохранение
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Комментарии (21)

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Сначала новые
адвокат дьявола
8 минут назад
а врач давала разрешение на съемку ?
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Житель
5 минут назад
А оно нужно?
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Роман
9 минут назад
Надо и тётку на адекватность проверить.
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Дерьян
10 минут назад
Это фейк, ей просто плохо,заболела.
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Иваныч
11 минут назад
Кровушка покажет под чем врач , а так обвинять человека не хорошо. Проверку проведут, вот тогда и узнаем.
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м
17 минут назад
ну дыма без огня не бывает, почему имено этому врачу предъявили?
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Житель
19 минут назад
Медик пошутила, а эти не поняли профессионального юмора и накинулись с жалобами. Ну перестанет она к вам в Усмань ездить и что, лучше вам станет?
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911
21 минуту назад
Странное впечатление производит врач. Не похоже, что она пыталась отшутиться.
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Иванищев
32 минуты назад
Не всё так однозначно. Девушка могла неудачно пошутить, а у младшего мед персонала, снимавшего видео, просто отсутствует чувство юмора.
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доктор Пилюлькин
32 минуты назад
Нормальный врач. Побольше бы таких!
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Минуточку
33 минуты назад
А это не из когорты "миллиоников " специалист ?
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