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46 минут назад
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«Рыбы не поймал, зато для грибов январь – самый сезон»

Жители региона хвастаются результатами зимней «тихой охоты»

В январе в Липецкой области пошли грибы. Липчане с удивлением и восторгом делятся в социальных сетях результатами «тихой охоты» в первом месяце года.

Липецкий любитель природы Роман Смольянинов рассказал в Сети, что отправился на рыбалку: улова не добыл, но зато заметил в лесу грибы.

В других пабликах жители Липецкой области хвастаются друг перед другом фотографиями вполне съедобных грибов.

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Собрано под Новый год

Грибник со стажем Александр Выставкин пояснил, что зимний урожай – это не миф, а реальность. Всему виной погода – то заморозки, то оттепель. Талая вода проникает в почву, и грибы начинают расти.

- Правда, зимой обычно вырастают только два вида грибов: зимний опёнок и вешенка устричная. Та самая, которая продается в магазинах, только дикорастущая, - пояснил эксперт. – Зато ядовитых грибов в лесу вы почти не встретите. Зимний сбор грибов ничем не отличается от летнего. И грибы не менее вкусные!

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Фото Романа Смольянинова и паблика "Мой Елец"
Грибы
зима
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Комментарии (4)

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LaS_WeGas
5 минут назад
Мой дед, потомственный грибник, знает все грибы: какие можно есть, какие нет, какие нужно жарить, а какие солить. Мы знаем местечко в лесу, где валяются сухие березки, а на них просто нашествие опят.
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Эх
6 минут назад
Вот и надо сейчас собирать, пока сьедобные. Это к кризису
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Вася
18 минут назад
фламуллина - кайф
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Sawa
27 минут назад
Остается надеется что поздних весенних заморозков в этом году не будет.
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