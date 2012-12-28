«Рыбы не поймал, зато для грибов январь – самый сезон»

Жители региона хвастаются результатами зимней «тихой охоты»

В других пабликах жители Липецкой области хвастаются друг перед другом фотографиями вполне съедобных грибов.









Собрано под Новый год



- Правда, зимой обычно вырастают только два вида грибов: зимний опёнок и вешенка устричная. Та самая, которая продается в магазинах, только дикорастущая, - пояснил эксперт. – Зато ядовитых грибов в лесу вы почти не встретите. Зимний сбор грибов ничем не отличается от летнего. И грибы не менее вкусные!























Фото Романа Смольянинова и паблика "Мой Елец"



В январе в Липецкой области пошли грибы. Липчане с удивлением и восторгом делятся в социальных сетях результатами «тихой охоты» в первом месяце года.Липецкий любитель природы Роман Смольянинов рассказал в Сети, что отправился на рыбалку: улова не добыл, но зато заметил в лесу грибы.Грибник со стажем Александр Выставкин пояснил, что зимний урожай – это не миф, а реальность. Всему виной погода – то заморозки, то оттепель. Талая вода проникает в почву, и грибы начинают расти.