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Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до достижения «кудесников шайбы» из Молдавии
Общество
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46 минут назад
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«Рыбы не поймал, зато для грибов январь – самый сезон»
Жители региона хвастаются результатами зимней «тихой охоты»
Липецкий любитель природы Роман Смольянинов рассказал в Сети, что отправился на рыбалку: улова не добыл, но зато заметил в лесу грибы.
В других пабликах жители Липецкой области хвастаются друг перед другом фотографиями вполне съедобных грибов.
Собрано под Новый год
Грибник со стажем Александр Выставкин пояснил, что зимний урожай – это не миф, а реальность. Всему виной погода – то заморозки, то оттепель. Талая вода проникает в почву, и грибы начинают расти.
- Правда, зимой обычно вырастают только два вида грибов: зимний опёнок и вешенка устричная. Та самая, которая продается в магазинах, только дикорастущая, - пояснил эксперт. – Зато ядовитых грибов в лесу вы почти не встретите. Зимний сбор грибов ничем не отличается от летнего. И грибы не менее вкусные!
Фото Романа Смольянинова и паблика "Мой Елец"
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