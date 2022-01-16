Талантов масса – работать некому!

Итоги недели.

Тема недели – снег и все, что с ним связано: сложности для горожан и селян, ЧП, ДТП и даже преступления. С этого и начнем.

Снежной кашей позавтракай нашей!

Нас засыпало. «Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники», – сообщил Центр управления регионом. На неубранный снег органы власти с начала года получили около 800 жалоб. В первый день после длинных выходных глава Липецка Евгения Уваркина призвала подчиненных активно взяться за уборку города. Мэра интересовало, как быстро улицы станут чистыми?

Начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич заявил: «Липецк чистят от снега две сотни единиц техники и более тысячи дворников». И сообщил, что только в праздники израсходовано свыше 4 000 тонн противогололедных материалов, а с улиц и тротуаров вывезено более 27 000 кубометров снега. Однако муниципальные техника и дворники не успевают очищать внутриквартальные проезды. А председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин сообщил, что нет никакой возможности качественно очистить от снега дворы многоэтажек из-за большого количества припаркованных там машин.

В понедельник же корреспондент GOROD48 отправился в рейд по нечищеным дворам с руководителем областной ГЖИ Юрием Букреевым (см. «В Липецке проходят снежные рейды: управляющим компаниям грозят штрафами в 300 000 рублей»). Директора «управляшек» либо заявляли о том, что снег убирают, но тут же выпадает новый и портит благостную картину, либо открещивались от «не своих» территорий. А что же ГЖИ? Это ведомство пугает «управляшки» штрафами, но не лишает их лицензий. И такой бестолковый для горожан «тяни-толкай» длится каждый зиму, что не преминули отметить наши читатели:

– Все как обычно – картинки, столбики, графики, – в общем, имитация бурной деятельности…

– В Москве чистят снег до асфальта и тротуарной плитки в пешеходной зоне. Но там же гастарбайтеры, а здесь нашим дворникам как платят, так они и работают. Ведь контроля за управляшками со стороны ГЖИ, получается, нет…

– Ничего не чистят во дорах и на второстепенных дорогах, на МЖК ни разу не чистили дворы за 10 дней, каша ужасная со льдом...

– И снова развешивание лапши на уши. Где эти тысячи дворников и сотни единиц спецтехники? Липецк – маленький компактный городок и такое количество техники было бы невозможно не заметить. Если снег не прекратится, утром город просто встанет…

А он и не прекращался. В среду метеоролог Елена Скоробогатова сообщила GOROD48, что «За ближайшие пять дней в Липецке выпадет в полтора раза больше снега».

Ситуация с уборкой снега зимой в Липецке не меняется годами. Расходы муниципалитета на уборку города – ниже, чем в соседних регионах. Так, последняя проверка Счетной палаты Липецка показала, что затраты Рязани на уборку одного квадратного метра составляли на момент аудита 96 рублей, Белгорода – 89 рублей, Липецка – 76 рублей.

«Доведенный объем финансирования не позволяет соблюдать нормативную кратность, что сказывается на санитарном состоянии города», – написали в своем акте ревизоры. И обратили внимание депутатов и городской администрации на то, что руководство МБУ качество своей работы оценивает на «пятерку».

Евгения Уваркина пытается равняться на Москву, но в столице тратят на зимнюю уборку около двух миллиардов рублей, и со снегом там борются 13,5 тысячи единиц техники. Липецк – в 25 раз меньше Москвы. Следовательно, если подходить к количеству техники с московскими мерками, то МБУ «Управление благоустройства Липецка» необходимо 540 разных машин. В наличии – в несколько раз меньше. Да и зарплата в организации такая, что за работу не держатся ни механизаторы, ни водители, ни дворники. Повысить ее обещал еще предшественник Уваркиной Сергей Иванов, но существенно ситуация так и не изменилась, хотя могла. Так, «Липецкая область завершила год с высоким профицитом бюджета» в размере 8 млрд рублей за счет увеличения поступления налога на прибыль от НЛМК. Малую толику этих средств можно было бы и потратить на повышение окладов для сотрудников муниципального управления благоустройства.

Если говорить об управляющих компаниях, то по данным департамента ЖКХ мэрии, дворы убирает тысяча дворников. В Липецке – более 3200 многоквартирных домов. То есть, в среднем, на одного человека в оранжевом жилете приходится 3,2 дома. По факту во дворах – снежная каша, в которой вязнут люди, детские коляски, буксуют автомобили. А где же обещанные еще Сергеем Ивановым единые тарифы на ремонт и содержание жилья по категориям домов в зависимости от степени их комфорта? В Липецке до сих пор есть дома с тарифом в 10 рублей за квадратный метр! Кто же будет убирать снег за такие деньги?

А еще один мэр, Михаил Гулевский, более десяти лет назад обещал размежевать территории города, распределив границы ответственности между «управляшками», предприятиями и организациями. Не сделано и этого. Говорят, обещанного три года ждут. Выходит, в Липецке не работают даже «национальные стандарты»?

«В нашей стране надо знать – где черный вход и запасной выход»

Тема с морозами и неубранным снегом не отпускала неделю. Так, на улице Советской в Липецке снег при очистке кровли летел на головы людей (см. «Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи» : в Липецке снег с крыши сбрасывали прямо на прохожих»), а где-то горожанам могло прилететь что-то и потяжелее – «Жителям улиц Циолковского и Терешковой угрожают сосульки». Предвосхищая возможные проблемы, «СК предупредил коммунальщиков об уголовной ответственности при травмировании людей сосульками».

Между тем «В Липецке женщина насмерть замёрзла на улице» – в больницу жертву мороза доставили уже в состоянии клинической смерти. Это – первый за зиму летальный случай смерти от переохлаждения. Еще трое попали на лечение с серьезными обморожениями, грозящими инвалидностью. За первую неделю года в детскую областную больницу только из Ельца попали четверо детей. Один из них, «12-летний мальчик сломал свод черепа и впал в кому после катания на «ватрушке». Эти случаи послужили основанием для прокурорской проверки. А вот и еще одна новость о детях: «13-летний подросток врезался в дерево на горке в Каменном логу» . Подростка с ушибами лица и сломанной рукой доставили в областную детскую больницу.

В среду «17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком – количество пострадавших уточняется», – сообщил GOROD48. Позже выяснилось, что в аварии побились 19 машин. Причина: несоблюдение дистанции плюс не посыпанный вовремя пескосоляной смесью участок кольцевой автомобильной дороги в районе Орлиного лога. А в пятницу только вмешательство GOROD48 помогло нашему читателю Андрею выбраться из западни, устроенной непогодой (см. «Дорогу до липецкой деревни замело снегом: застряли автомобили»).

Один из читателей GOROD48 поделился советом, как заставить чиновников шевелиться зимой:

– Ловите лайфхак. Если на снегу написать баллончиком краски Навальный, то в течение получаса снег расчистят.

В среду в Липецке киберхулиганы «заложили взрывчатку» в мэрию и областной суд, а в четверг «Письмо с сообщением о минировании липецких школ получил Арбитражный суд». В сообщении, отправленном с почтового ящика «smert.idet», говорилось, что «банда отморозков» заложила тротил более чем в 20 школах. Как только о таком письме стало известно силовикам, GOROD48 сообщил – «В Липецке эвакуируют школы».

«Жизнь – как рояль: клавиша белая, клавиша черная, крышка»

Впереди – новая напасть. «Липецкие врачи ждут «Омикрон». Он не так губителен, как штамм ковида «Дельта», но более заразен даже для привитых. Тем временем за прошедшую неделю в регионе той же «Дельтой» заболели 698 человек, вирус убил 38 больных.

В то же время, говоря о самой важной мере по борьбе с заболеваемостью ковидом, в облздраве признали, что «Темп вакцинации в Липецкой области упал до рекордно низких значений». В длинные выходные прививочные кабинеты работали в поликлиниках и ТРЦ, но люди на уколы не торопились. В итоге темпы вакцинации упали до 44 на 100 тысяч человек, в то время как месяц назад были почти в 10 раз выше! Медики, впрочем, уверяют, что в Липецке и ряде районов области охват вакцинацией взрослого населения уже близок к 80%. Однако портал «стопкоронавирус.рф», сообщает: наш регион по-прежнему не соответствует ни одному из критериев свободного от COVID-19 – ни по снижению до 30 случаев и менее заболеваемости на 100 тыс. населения, ни по охвату тестированием, ни по уровню коллективного иммунитета, ни по числу больных на койках с ИВЛ, ни по загруженности ковидных госпиталей.

В ожидании «Омикрона» в регионе сохраняют восемь инфекционных госпиталей, пополняют запасы кислорода и лекарств. Еще «В Липецкой области ждут поступления вакцины от коронавируса для подростков» – 5 000 доз. Пока же «Липецкие медики разворачивают койки для больных COVID-19 детей» в ожидании неминуемого нового штамма коронавируса. Кстати, именно из-за эпидемии коронавируса «Липецкий Роспотребнадзор не рекомендует купание в прорубях и купелях». Тем более, что массовые мероприятия по-прежнему запрещены 159-м постановлением администрации Липецкой области.

Но, как сказал когда-то незабвенный Жванецкий, «что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище». «В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками». Только на этой неделе в токсикологическое отделение облбольницы с передозировкой метадоном и морфином обратились 6 человек, хотя обычно такого рода пациентов туда попадает до десяти в год. «За праздники трое липчан впали в алкогольную кому и 19 словили «белочку»! А вообще в минувшие длинные выходные в областной наркодиспансер попали почти 300 человек.

– Год тигра, год тигра! Да у нас каждый год – год белки! – резонно заметил один наш читатель.

Кстати, по разного рода причинам «Липчане теряют почти семь лет жизни». По этому грустному показателю наш регион оказался в передовиках по данным ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава. На первом месте среди причин преждевременной смертности в регионе болезни системы кровообращения, на втором – внешние причины смертности (бытовой и производственный травматизм, ДТП, утопления, пожары, алкогольные и наркотические отравления, убийства), на третьем – новообразования.

Ну и ну!

«Липецкого депутата будут судить за исполнение гимна CCCР». Полицейские составили протокол на депутата Липецкого областного Совета Александра Ушакова по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации». Правонарушение случилось прямо на сессии областного Совета. На коллегу-коммуниста стуканул «единоросс» Максим Толстопятов. Теперь слово – за судом.

– Почему-то в том, что в центре Москвы находятся символы прежней эпохи – мавзолей Ленина, могилы партийных деятелей и звезды на кремлевских башнях, никто не находит нарушений. А в исполнении гимна СССР нашли нарушение. Как тогда многие депутаты «Единой России» объяснят свое членство в Компартии СССР? – удивился один из комментаторов GOROD48.

«23 штрафа выписаны за нарушение правил парковки на улице Зегеля». В мэрии выяснили, что из-за припаркованных машин под знаками о запрете остановки и стоянки движение автотранспорта фактически осуществляется по одной полосе в каждом направлении, из-за чего на улице возникают пробки, которые тормозят транспорт на прилегающих улицах.

– Одно нелепое решение при реконструкции потянуло за собой проблемы для водителей и владельцев магазинов и кафе на Зегеля, – таким был один из комментариев под этой новостью.

«Липчанин заплатил 430 000 рублей за интим-услуги». У 19-летнего студента-заказчика аферист-исполнитель потребовал застраховать проститутку, пообещав вернуть сбор после того, как та в сохранности вернется с вызова. Парень поверил и перевел по указанным реквизитам 200 000 собственных и 230 000 заемных рублей. Но девушка по вызову, конечно, не приехала.

– Он что, ансамбль Золотое кольцо со стриптизом заказал? – удивился кто-то такому сюжету.