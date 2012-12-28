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Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
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Происшествия
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50 минут назад
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Муж и жена находятся в реанимации.
Всего в этом пожаре пострадали три человека: 33-летний мужчина, его 30-летняя жена и двухлетний ребёнок. В семье двое детей: второй ребёнок — девочка — не пострадала.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожоги 68% тела, его жена — ожоги 38% тела. Плюс у обоих серьёзная термоингаляционная травма. Ребёнок, которому 2,5 года, доставлен в областную детскую больницу.
И муж, и жена находятся в реанимации на ИВЛ и специальных противоожоговых кроватях. За их жизни борются не только липецкие, но и столичные медики при помощи телемедицины. Организована консультация специалистов института Вишневского.
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