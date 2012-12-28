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В Липецке горел клуб: эвакуировали пять человек
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26 минут назад

В Липецке горел клуб: эвакуировали пять человек

За выходные в Липецкой области произошёл 71 пожар. А только за минувшие сутки сухая трава горела 39 раз.

7 апреля около полудня на площади Петра Великого, 3 горел клуб «Adriano», расположенный на первом этаже шестиэтажного здания.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, из помещения клуба эвакуировали пять человек.

Огнём были уничтожены кухонная техника и внутренняя отделка на площади один квадратный метр. На место происшествия выезжали пять пожарных отделений.

7 апреля в деревне Матвеевка Добринского района сгорел жилой дом по улице Центральной. Огнём были уничтожены кровля и внутренняя отделка дома по всей площади.

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6 апреля около полудня в селе Гнилуша Задонского района полностью сгорела кирпичная надворная постройка по улице Заречной.

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В тот же день в селе Красное по улице Садовой горела надворная постройка из профлиста. Огнём была полностью уничтожена кровля надворной постройки.

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Вечером 6 апреля в селе Воронец Елецкого района на улице Молодежной горел автомобиль «Вольво S80». Огнём полностью уничтожены сгораемые узлы и агрегаты машины.  

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За минувшие сутки зарегистрировано 39 очагов возгорания сухой травы общей площадью 0,963 гектара. За выходные сухая трава горела 53 раза на общей площади 1,293 гектара.

Также за минувшие сутки 4 раза горел мусор на общей площади 220 квадратных метров. За выходные мусор горел 8 раз на общей площади 590 квадратных метров.




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