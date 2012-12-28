В Липецке горел клуб: эвакуировали пять человек

За выходные в Липецкой области произошёл 71 пожар. А только за минувшие сутки сухая трава горела 39 раз.

7 апреля около полудня на площади Петра Великого, 3 горел клуб «Adriano», расположенный на первом этаже шестиэтажного здания.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, из помещения клуба эвакуировали пять человек.Огнём были уничтожены кухонная техника и внутренняя отделка на площади один квадратный метр. На место происшествия выезжали пять пожарных отделений.7 апреля в деревне Матвеевка Добринского района сгорел жилой дом по улице Центральной. Огнём были уничтожены кровля и внутренняя отделка дома по всей площади.





6 апреля около полудня в селе Гнилуша Задонского района полностью сгорела кирпичная надворная постройка по улице Заречной.







В тот же день в селе Красное по улице Садовой горела надворная постройка из профлиста. Огнём была полностью уничтожена кровля надворной постройки.











Вечером 6 апреля в селе Воронец Елецкого района на улице Молодежной горел автомобиль «Вольво S80». Огнём полностью уничтожены сгораемые узлы и агрегаты машины.

За минувшие сутки зарегистрировано 39 очагов возгорания сухой травы общей площадью 0,963 гектара. За выходные сухая трава горела 53 раза на общей площади 1,293 гектара.

Также за минувшие сутки 4 раза горел мусор на общей площади 220 квадратных метров. За выходные мусор горел 8 раз на общей площади 590 квадратных метров.





