СК предупредил коммунальщиков об уголовной ответственности при травмировании людей сосульками

Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области направили в коммунальные организации предупреждения об ответственности в случае травмирования людей сосульками и наледью.

«В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате схода льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, проявившие халатность», - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.Должностным лицам ответственным за безопасность людей рекомендуется организовать своевременную очистку крыш от снега и наледи, обеспечить безопасность детей при занятиях зимними видами спорта как в специально оборудованных площадках, так и на льду водоемов, крутых склонах и т.д. Исключить травмирование граждан во время гололеда.