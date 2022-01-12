Общество

50 минут назад

СК предупредил коммунальщиков об уголовной ответственности при травмировании людей сосульками

3 250
#сосульки
СК предупредил коммунальщиков об уголовной ответственности при травмировании людей сосульками
Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области направили в коммунальные организации предупреждения об ответственности в случае травмирования людей сосульками и наледью.

«В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате схода льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, проявившие халатность», - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Должностным лицам ответственным за безопасность людей рекомендуется организовать своевременную очистку крыш от снега и наледи, обеспечить безопасность детей при занятиях зимними видами спорта как в специально оборудованных площадках, так и на льду водоемов, крутых склонах и т.д. Исключить травмирование граждан во время гололеда.
3 250
#сосульки

Комментарии (3)

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лорд

12 минут назад
Лена, Потому что в прошлый раз сосулька рухнула не с общедомовой крыши, а с частного козырька балкона жителя, который к тому же был застеклён незаконно без проекта. Житель вовремя не сбивал сосульки и наледь со своего козырька.
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Гость

12 минут назад
Лена, стрелочника всегда найдут.
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Лена

31 минуту назад
Да ладно, в прошлый раз почему-то хозяин квартиры на пятом этаже оказался виноват.
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