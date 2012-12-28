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9 минут назад

Липецкая вечЁрка: смерть за рулем в 75 лет, операция на мозге и черепахи в пруду

Сегодня, 8 апреля, появилось видео лобового столкновения на дороге Липецк-Елец, врачи рассказали, как делают операции на мозге, и в городском пруду поселилась черепаха.

Сегодня в соцсетях появилась запись видеорегистратора, который зафиксировал столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Икс-Рей». В ДТП погибли 56-летний и 75-летний водители.

По предварительным данным, тот водитель, что помоложе зачем-то выехал на встречную полосу.

«Водители, куда же вы всё время опаздываете? В два дома пришло горе!», — написала Пассажирка.

«Да с чего все решили, что на обгон пошёл? Был выезд на встречную полосу, не было машин впереди, некого было обгонять. А причину установят. Может уснул, может плохо стало, может сознание потерял, может и пьяный был», — предположил !!!

А в В Долгоруково возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего водителя, который на автомобиле «Опель Астра» насмерть сбил 85-летнего пешехода.

Сегодня отмечается всемирный день нейрохирурга. Липецкие врачи рассказали, как удалили  из мозга пациента огромную 17 сантиметровую опухоль. Операция прошла успешно, мужчину уже выписали.



Сегодня же нейрохирурги показали, как делают операцию по удалению опухоли мозга. Дело это, по уверениям медиков, для них уже обычное. Подобные операции они делают уже не первое десятилетие. А после приобретения нового оборудования, хирургическое вмешательство стало еще менее травматичными.

«Благодарим замечательных профессионалов! Дай Бог Вам крепкого здоровья!», — написала Наталья.

В пруду между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий» накануне заметили черепаху.



К какому виду принадлежит черепаха, на фото не разглядеть. Возможно, она местная — европейская болотная, а может и пришелец с другого континента. — американская красноухая.

Как рассказал заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, первый вид — аборигенный, занесенный в Красную книгу Липецкой области, а второй — привозной, таких черепах продают в зоомагазинах. Владельцы, наигравшись, выпускают их в водоемы. А потом пришлые рептилии начинают выживать местных. Доходит до смертоубийства. 

«Черепах видно плохо, но мусор как всегда присутствует», — заметил Александр Н.

«Когда появятся уже крокодилы и акулы, из них рагу пальчики оближешь», — добавил Шеф Повар.

«В логу парка победы, тоже живёт черепаха. Не знаю правда, перезимовала она или нет», — доложил Зануда 48.

Завтра, похоже, уже на пляж можно сходить, позагорать. По прогнозам синоптиков, в Липецке воздух прогреется до +23 градусов. Среднесуточные температуры составят 16-17 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше климатической нормы.

При такой температуре не так страшно и отключение горячей воды. «Квадра» уже предупредила, что начнет гидравлические испытания 16 апреля. С графиком можно ознакомиться здесь.
вечЁрка
авария
нейрохирургия
черепаха
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