«Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи»: в Липецке снег с крыши сбрасывали прямо на прохожих

Очевидцы возмущаются в соцсетях.

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В соцсетях набирает популярность видео, снятое сегодня на улице Советской в Липецке. При очистке крови дома №73 на улице Советской снег сбрасывали прямо на головы прохожих.



«Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи. А то снег в башка попадет - совсем мертвый будешь!», - предупреждают липчане друг друга цитатой из «Джентльменов удачи».



Считается, что толщина снежного покрова на крышах не должна превышать 30 сантиметров, и крыши чистят как раз для предотвращения негативных последствий схода снега.



Но очистка кровли от снега должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Во избежание несчастных случаев сотрудникам и организациям следует строго соблюдать требования техники безопасности, а гражданам обращать внимание на сигнальные ленты, которыми обычно ограждаются опасные участки.