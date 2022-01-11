Общество

16 минут назад

«Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи»: в Липецке снег с крыши сбрасывали прямо на прохожих

336
#ЖКХ #снег
5

Очевидцы возмущаются в соцсетях.

Загрузка плеера
В соцсетях набирает популярность видео, снятое сегодня на улице Советской в Липецке. При очистке крови дома №73 на улице Советской снег сбрасывали прямо на головы прохожих.

«Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи. А то снег в башка попадет - совсем мертвый будешь!», - предупреждают липчане друг друга цитатой из «Джентльменов удачи».

Считается, что толщина снежного покрова на крышах не должна превышать 30 сантиметров, и крыши чистят как раз для предотвращения негативных последствий схода снега.

Но очистка кровли от снега должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Во избежание несчастных случаев сотрудникам и организациям следует строго соблюдать требования техники безопасности, а гражданам обращать внимание на сигнальные ленты, которыми обычно ограждаются опасные участки.
336
#ЖКХ #снег
5

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дорогу на Липецк обновят на 215 миллионов рублей
#ремонт #дорога
2
Дорогу на Липецк обновят на 215 миллионов рублей

57 минут назад

Общество
Дорожников обязали переделать отремонтированные улицы
#ремонт #дорога #дефект
3
Дорожников обязали переделать отремонтированные улицы

сегодня, 13:11

Общество
В Липецке проходят снежные рейды: управляющим компаниям грозят штрафами в 300 000 рублей
#ЖКХ
26
В Липецке проходят снежные рейды: управляющим компаниям грозят штрафами в 300 000 рублей

сегодня, 12:55

Общество
Стоимость потребительской корзины в районах Липецкой области расходится почти в два раза
#потребительская корзина
4
Стоимость потребительской корзины в районах Липецкой области расходится почти в два раза

сегодня, 11:48

Общество
12-летний мальчик сломал свод черепа и впал в кому после катания на «ватрушке»
#ватрушка #нечастный случай
24
12-летний мальчик сломал свод черепа и впал в кому после катания на «ватрушке»

сегодня, 11:34

Общество
300% цены билетов получит женщина за отмененный концерт «Однажды в России»
#концерт #билет #иск
6
300% цены билетов получит женщина за отмененный концерт «Однажды в России»

сегодня, 11:18

Общество