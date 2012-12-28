Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Задонском районе лобовое столкновение: погибли два водителя
Происшествия
Смертельное столкновение на елецкой трассе записал регистратор
Происшествия
В квартире на улице Стаханова нашли труп 23-летней девушки
Происшествия
В Липецке горел клуб: эвакуировали пять человек
Происшествия
В пруду у «Елецкого» заметили черепаху
Общество
Сегодня в Липецке: сколько родители тратят на репетиторов и как эвакуировать чужое авто
Общество
54-летний мужчина покончил с собой в сарае
Происшествия
Завкафедрой ЕГУ обвиняется в обмане студентов на 105 тысяч рублей
Происшествия
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО земляка
Общество
Липецкие нейрохирурги удалили пациенту 17 сантиметровую опухоль мозга
Общество
Читать все
«ЭкоПром-Липецк» оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора
Общество
«Квадра» начинает в Липецке гидравлические испытания
Общество
«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Общество
Ямы на Первомайской энергетики обещают заделать к пятнице
Общество
Дело о двойном убийстве в автомастерской на Ферросплавной рассмотрит суд
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат электричество
Общество
Все жарче и жарче: в Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Происшествия
Пока пенсионерка оплачивала товар, из ее кошелька вытащили 5000 рублей
Происшествия
Жители Липецкой области не вошли в число самых дисциплинированных россиян по оплате кредитов
Общество
Читать все
Общество
192
сегодня, 16:00
5

«ЭкоПром-Липецк» оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора

Речь идёт о вывозе мусора в Задонском районе в декабре прошлого года.

Госжилинспекция оштрафовала на 10 000 рублей АО «ЭкоПром-Липецк» по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

«В ходе проведения документарной проверки и при анализе данных за период с 1 по 31 декабря прошлого года установлено, что АО «ЭкоПром-Липецк» нарушен график вывоза твердых коммунальных отходов в села Калабино Задонского района по улице Островок, 34», — сообщает Госжилинспекция.

Допустимое отклонение сроков вывоза мусора — не более 72 часов (суммарно) в течение одного месяца, не более 48 часов единовременно при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже, не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C. 

ЖКХ
мусор
0
0
0
1
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
15 минут назад
Какое нарушение по счету? И не пора ли их гнать из города за не надлежайшее состояние? Всё валят на ук а что баков на плащадке сокращают и не вывозят неделями это норма? Мусор от этого все дворы захломил, ветер с переполниных баков разносит по территории домовой а ук виноваты.
Ответить
123
36 минут назад
Да здравствует самый гуманный суд 10000
Ответить
мнение народа
сегодня, 16:17
Надо штрафовать тех , кто бросает этот мусор, а не тех , кто его не вывозит
Ответить
Гость
сегодня, 16:26
интересное предложение, а куда его тогда девать то?
Ответить
Евгений
сегодня, 16:14
Офигеть, а Опытную проверить не хотят? могу фото прислать где мусорка неделю стояла, или опять снег мешал(которого нет)
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru