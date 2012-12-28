«ЭкоПром-Липецк» оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора

Речь идёт о вывозе мусора в Задонском районе в декабре прошлого года.

Госжилинспекция оштрафовала на 10 000 рублей АО «ЭкоПром-Липецк» по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».«В ходе проведения документарной проверки и при анализе данных за период с 1 по 31 декабря прошлого года установлено, что АО «ЭкоПром-Липецк» нарушен график вывоза твердых коммунальных отходов в села Калабино Задонского района по улице Островок, 34», — сообщает Госжилинспекция.Допустимое отклонение сроков вывоза мусора — не более 72 часов (суммарно) в течение одного месяца, не более 48 часов единовременно при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже, не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C.