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Липецкий Роспотребнадзор не рекомендует купание в прорубях и купелях

10 960
#Крещение #прорубь
3
Липецкий Роспотребнадзор не рекомендует купание в прорубях и купелях

Массовые мероприятия вообще запрещены.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, учитывая текущую эпидемиологическую по новой коронавирусной инфекции, Управление Роспотребнадзора по Липецкой области не рекомендует купание в прорубях и купелях. Тем более что массовые мероприятия запрещены постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

При посещении общественных мест для набора воды (источников, монастырей) необходимо соблюдать социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, управление обращает внимание, что существует много противопоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на Крещение.

Люди, которые недавно перенесли грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию, люди с хроническими заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби. Холодная вода всегда является фактором риска обострения имеющихся заболеваний.

- Не стоит забывать, что купание в ледяной воде без соблюдения элементарных правил, может привести к нежелательным последствиям для здоровья, - добавляют в Роспотребнадзоре - Как альтернативой можно воспользоваться купанием в ванной, в душе, в бассейне и т.д.

В то же время в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в период подготовки и проведения праздников, связанных с обрядовыми действиями, Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проводятся исследования воды из святых источников и родников, мест предполагаемых для купания на соответствие гигиеническим нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
10 960
#Крещение #прорубь
3

Комментарии (10)

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МестныйЯ

2 минуты назад
Посмотрим, без масок, перчаток и куринокода?
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Москвич.

4 минуты назад
Плевать мы хотели на их предупреждения. Пусть лучше нюхают просрочку по пятёрочкам,,её там завались.
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Посмотрим

5 минут назад
Как полиция отреагирует на постановление купания без масок.
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МестныйЯ

14 минут назад
Анастасия, открыть хотя бы Википедию религия не позволяет? Вот хотя бы: "...есть упоминание о купании в проруби помещицы Плодомасовой 6 января 1838 года на праздник Крещения Господня"
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Житель

15 минут назад
Я купнулся в 18м году, через полгода, инфаркт! Совпадение?
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гость

19 минут назад
Анастасия, эта традиция насколько я помню идет с 70 годов а может быть и раньше в прорубе на реке а купели появились в 90
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Ооо

27 минут назад
Все можно. Только, не забываем маски перед купанием надевать
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Анастасия

29 минут назад
Вообще-то никакими столетиями в прорубь не окунались … эта традиция появилась достаточно недавно в 90-х годах 20 века… так что не нужно вводить народ в заблуждение !!!
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МестныйЯ

35 минут назад
"существует много противопоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на Крещение" Да ладно?! До образования шарашкиной конторы люди из года в год столетиями окунались в прорубь и не знали ни о каких противопоказаниях! Так что заткнулись бы там в своих теплых кабинетиках!
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Родина

45 минут назад
Кто же вас послушает то,рекомендатели.
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