Липецкий Роспотребнадзор не рекомендует купание в прорубях и купелях

Массовые мероприятия вообще запрещены.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, учитывая текущую эпидемиологическую по новой коронавирусной инфекции, Управление Роспотребнадзора по Липецкой области не рекомендует купание в прорубях и купелях. Тем более что массовые мероприятия запрещены постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



При посещении общественных мест для набора воды (источников, монастырей) необходимо соблюдать социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, управление обращает внимание, что существует много противопоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на Крещение.



Люди, которые недавно перенесли грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию, люди с хроническими заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби. Холодная вода всегда является фактором риска обострения имеющихся заболеваний.



- Не стоит забывать, что купание в ледяной воде без соблюдения элементарных правил, может привести к нежелательным последствиям для здоровья, - добавляют в Роспотребнадзоре - Как альтернативой можно воспользоваться купанием в ванной, в душе, в бассейне и т.д.



В то же время в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в период подготовки и проведения праздников, связанных с обрядовыми действиями, Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проводятся исследования воды из святых источников и родников, мест предполагаемых для купания на соответствие гигиеническим нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.