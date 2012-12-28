«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах

Губернатор области Игорь Артамонов дополнительно выделил 180 миллионов рублей на выполнение наказов липчан.

С начала весны депутаты горсоветы проводили встречи с жителями, на которых вместе с ними решали, что в первую очередь нужно сделать в округах: где-то на внутридворовой дороге залатать яму, где-то сделать освещение или отремонтировать пешеходную лестницу. На решение всех этих небольших, но очень важных для горожан проблем, правительство области дополнительно выделило 180 миллионов рублей — по пять миллионов на каждый из 36 избирательных округов Липецка.Спикер горсовета Евгения Фрай на примере своего 12 округа рассказала, что это за наказы и как они собирались:- В моем округе регулярно подтапливает придомовую территорию возле домов №№3,5 по улице Стаханова. Вместе с представителями профильного департамента мэрии мы побывали во дворе и посмотрели, как можно исправить ошибки водоотведения. А у домов №25 и 25а по улице Водопьянова надо сделать освещение тротуара, который ведет к детскому саду. Там же, неподалеку, пешеходную зону заливает водой, а причина оказалась в том, что в палисаднике высоко поднят грунт. Все эти вопросы по естественным причинам не попадают в «большие» областные или муниципальные программы. Работа эта точечная, но очень важная для жителей. Липчане хотят выходить из подъезда в комфортное и благоустроенное пространство.У коллег Евгении Фрай схожие наказы. Каждый депутат сделал обход своего округа и обозначил рейтинг вопросов, которые нужно решать в этом году.Жители улицы Володарского (округ №16 депутата Веры Урываевой) просят привести в порядок лестницу на спуске. В округе №3, от которого избран депутат Олег Косолапов, слабовидящие жители и работники специализированного предприятия просят сделать на остановке «Хлебозавод №3» тактильную плитку для ориентации в пространстве. Также депутат в перечень наказов включил лестничный спуск от ЛГПУ к улице Салтыкова-Щедрина.В округе депутата Дмитрия Гладышева избиратели хотят, чтобы отремонтировали пешеходную лестницу на улице Вермишева. Для местных жителей лестница главный спуск в парк Победы. Еще одно массовое обращение жителей касается ремонта агитплощадки. Территория расположена в 19 микрорайоне.- Агитплощадка вошла в перечень объектов, которые благоустроят в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», и за нее активно голосуют жители нашего округа, - отметил Дмитрий Гладышев. - В процессе благоустройства здесь запланировано работы по устройству пешеходных коммуникаций, озеленению и установке малых архитектурных форм.В округе Ольги Прокопенко избиратели попросили уложить покрытие на двух спортплощадках, обновить ограждение и установить новые спортивные снаряды.В округе депутата Станислава Каменецкого много частного сектора, поэтому наказы избирателей соответствующие. Необходимо сделать освещение моста через железнодорожный путь на улице Гайдара, и нескольких улиц. Нужны пешеходные дорожки и ремонт проезжей части.В округе депутата Бориса Пономарева избиратели тоже просят обустроить пешеходный переход через железнодорожные пути от улицы Станционной к переулку Попова. Но здесь также как и в округе Станислава Каменецкого необходимо договариваться с РЖД.Просят сделать освещение на подходе к детскому саду №29 жители улицы 50 лет НЛМК. Это округ депутата Александра Кофанова. В его округе избиратели также хотели бы получить освещение у домов №11 и 13 по улице Неделина.В округе депутата Василия Литовкина избиратели на первое место поставили ремонт пешеходной дорожки по ул. Суворова, от пересечения с ул. Прокатной до пересечения с ул. Невского. Этот участок находится в неудовлетворительном состоянии. А здесь каждый день ходят дети в школу.Как сообщили GOROD48 в липецком горсовете, наказы собраны, систематизированы, сейчас просчитываются сметы наказов, согласованных с липчанами. Уже понятно, что из 180 млн рублей, выделенных губернатором, более 40 млн пойдет на освещение. На втором месте по количеству заявок жителей – ремонт пешеходных дорожек и лестниц, ямочный ремонт дворовых дорог. Жители также просят благоустроить небольшие общественные пространства в округах и стадионы возле школ.