Здоровье
сегодня, 11:31
В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками
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За два дня в токсикологию с наркотическим отравлением обратились 6 человек.
Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, за последние два дня в токсикологию с наркотическим отравлением обратились 6 человек, в том числе две женщины.
Медики говорят о всплеске наркотических отравлений: обычно с наркотическим отравлением в токсикологию поступают около 10 человек за год, а тут 6 - за два дня. Некоторых пациентов госпитализировали, остальные были направлены на лечение в наркологию.
Липчане обращались в токсикологию с сильными отравлениями морфином и метадоном. Возраст всех пациентов — от 30 до 40 лет.
Медики говорят о всплеске наркотических отравлений: обычно с наркотическим отравлением в токсикологию поступают около 10 человек за год, а тут 6 - за два дня. Некоторых пациентов госпитализировали, остальные были направлены на лечение в наркологию.
Липчане обращались в токсикологию с сильными отравлениями морфином и метадоном. Возраст всех пациентов — от 30 до 40 лет.
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10.01.2022 10:32Здоровье
о0о
Ангел
Кроули
Антиваксер.
в СССР такого не было
Нарколог
Увася