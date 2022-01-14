Здоровье

сегодня, 11:31

В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками

7 1616
#наркотики #токсикология #отравление
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В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками

За два дня в токсикологию с наркотическим отравлением обратились 6 человек.

Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, за последние два дня в токсикологию с наркотическим отравлением обратились 6 человек, в том числе две женщины.

Медики говорят о всплеске наркотических отравлений: обычно с наркотическим отравлением в токсикологию поступают около 10 человек за год, а тут 6 - за два дня. Некоторых пациентов госпитализировали, остальные были направлены на лечение в наркологию.

Липчане обращались в токсикологию с сильными отравлениями морфином и метадоном. Возраст всех пациентов — от 30 до 40 лет.
7 1616
#наркотики #токсикология #отравление
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Комментарии (7)

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о0о

13 минут назад
они прививку делали. Сами с усами
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Ангел

21 минуту назад
10 в год ? Серьезно? Остальные где ?
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Кроули

30 минут назад
Последстви, ковидобесия
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Антиваксер.

41 минуту назад
Увася, а я непонимаю правительство. Как можно вводить всякую дрянь всему народу.
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в СССР такого не было

49 минут назад
водка дорога, потому население переходит на наркоту
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Нарколог

сегодня, 11:55
Особо не жалко. Естественный отбор
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Увася

сегодня, 11:52
Не понимаю наркетов. Как можно в свой организм вводить какую-то дрянь, которую синтезировали хрен пойми где и хрен пойми как. Про химический синтез они наверное не знают...
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