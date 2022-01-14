В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками

За два дня в токсикологию с наркотическим отравлением обратились 6 человек.

Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, за последние два дня в токсикологию с наркотическим отравлением обратились 6 человек, в том числе две женщины.



Медики говорят о всплеске наркотических отравлений: обычно с наркотическим отравлением в токсикологию поступают около 10 человек за год, а тут 6 - за два дня. Некоторых пациентов госпитализировали, остальные были направлены на лечение в наркологию.



Липчане обращались в токсикологию с сильными отравлениями морфином и метадоном. Возраст всех пациентов — от 30 до 40 лет.