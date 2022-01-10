В Липецке женщина насмерть замёрзла на улице

Ещё трое липчан поступили в ожоговый центр с серьёзными обморожениями.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ожоговый центр с обморожениями за новогодние праздники попали четыре человека, из них один скончался.



8 января в Липецк от переохлаждения погибла женщина. В ожоговое отделение Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» её доставили с улицы в состоянии клинической смерти, липчанка скончалась от переохлаждения. Это первый за этот осенне-зимний сезон летальный случай от действия холода.



Кроме того, за каникулы обморожения получил 55-летний рыбак. Мужчина стал жертвой хорошего клёва. На рыбалке он всё время доставал из воды и снимал рыбу и в результате мочил руки. Пальцы мужчина сначала пытался согреть дома самостоятельно, а потом обратился за помощью к медикам. К счастью, несмотря на самолечение, пальцы в больнице рыбаку удалось спасти.



Ещё двое мужчин стали жертвами морозов и злоупотребления спиртным. Один из них — 55-летний мужчина обморозил стопы, гуляя в обуви не по сезону. К глубокому обморожению присоединились алкогольная интоксикация и сильное переохлаждение. Сейчас этот пациент находится на искусственной вентиляции лёгких.



А 53-летний мужчина допился до того, что передвигался по улице ползком на четвереньках. В результате у него обморожены бедра, руки, стопы.