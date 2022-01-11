Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники

В Центре управления регионом проанализировали претензии.

В праздники липчан больше всего волновала тема уборки снега и наледи, сообщает Центр управления регионом. За каникулы в ЦУРе обработали 337 сообщений липчан, поступивших через сервис «Развиваем Липецкую область вместе!». Активнее всех им пользовались жители Липецка и Лебедяни.- С 31 декабря по 8 января выпало много снега, а погода была переменчивой. Из-за этого на дорогах и тротуарах образовались сугробы и гололед. ЦУР зафиксировал множество просьб почистить снег и наледь, эта тема была самой популярной среди жителей региона, - сообщает ЦУР Липецкой области.Кроме того, липчане сообщали о перебоях с отоплением. На третьем месте по количеству сообщений оказалась тема общественного транспорта. Жители Липецкой области интересовались графиком движения автобусов.