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Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники

13 656
#жалоба #снег
Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники

В Центре управления регионом проанализировали претензии.

В праздники липчан больше всего волновала тема уборки снега и наледи, сообщает Центр управления регионом. За каникулы в ЦУРе обработали 337 сообщений липчан, поступивших через сервис «Развиваем Липецкую область вместе!». Активнее всех им пользовались жители Липецка и Лебедяни.

- С 31 декабря по 8 января выпало много снега, а погода была переменчивой. Из-за этого на дорогах и тротуарах образовались сугробы и гололед. ЦУР зафиксировал множество просьб почистить снег и наледь, эта тема была самой популярной среди жителей региона, - сообщает ЦУР Липецкой области.

Кроме того, липчане сообщали о перебоях с отоплением. На третьем месте по количеству сообщений оказалась тема общественного транспорта. Жители Липецкой области интересовались графиком движения автобусов.

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13 656
#жалоба #снег

Комментарии (13)

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Ещё один Житель

6 минут назад
Любите держать машины во дворе? Берите лопаты и чистите дворы своими силами.
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Местный

16 минут назад
Проанализировали, выявили проблемы, сообщили об них и забыли. А как иначе может быть у эффективных менеджеров.
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Житель Сокола

17 минут назад
тракторист, может еще за тебя и лопатами почистить?
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Житель Сокола

18 минут назад
!!!, во дворах с 9:00 до 16:00 нет машин, так же как и трактора от управляющей ГЛОБУС, но потом происходит чудо, на выходных, трактор начинает чистить двор и сам же матерится. Вопрос, ты где был всю неделю. И еще один вопрос к МБУ, вы что так дороги заузили? встречные машины не могут разъехаться.
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тракторист

20 минут назад
уберите свои корыта из дворов, тогда почистим
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Рабочий МУП по уборке города

24 минуты назад
За копейки , пусть руководители лопатой махают. Я на больничный ушёл.
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геннадий

41 минуту назад
гулевский делал объезд по городу с целым автобусом руководителей с рекомендацией по поводу дальнейшей работы на посту. Пора вернуться к хорошей практике а не гонять по сугробам, Благо их хватает особенно на второстепенках и во дворах.
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!!!

44 минуты назад
Машины для начала уберите со дворов,как вы хотите что бы трактор там проехал?Он что волшебник???
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липецк1

48 минут назад
21 век ....А У НАС ЛОПАТЫ ...АДМИНИСТРАЦИЮ ВЫГНАТЬ НА УБОРКУ СНЕГА ....ЧТОБЫ ХОТЬ ПОНЯЛИ СКОЛЬКО НАДО ПЛАТИТЬ ....ЗА 10 ТЫС ...С ЛОПАТОЙ
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Зимний рыбак

54 минуты назад
анализы собирать - это дело медиков, а тут бери и загребай этот снежок. Коммуналку собирать мастера, вплоть до судебного взыскания за задолженности, а как с вас взыскать за такие халтурные услуги?
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