Общество
сегодня, 10:20
Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники
В Центре управления регионом проанализировали претензии.
В праздники липчан больше всего волновала тема уборки снега и наледи, сообщает Центр управления регионом. За каникулы в ЦУРе обработали 337 сообщений липчан, поступивших через сервис «Развиваем Липецкую область вместе!». Активнее всех им пользовались жители Липецка и Лебедяни.
- С 31 декабря по 8 января выпало много снега, а погода была переменчивой. Из-за этого на дорогах и тротуарах образовались сугробы и гололед. ЦУР зафиксировал множество просьб почистить снег и наледь, эта тема была самой популярной среди жителей региона, - сообщает ЦУР Липецкой области.
Кроме того, липчане сообщали о перебоях с отоплением. На третьем месте по количеству сообщений оказалась тема общественного транспорта. Жители Липецкой области интересовались графиком движения автобусов.
- С 31 декабря по 8 января выпало много снега, а погода была переменчивой. Из-за этого на дорогах и тротуарах образовались сугробы и гололед. ЦУР зафиксировал множество просьб почистить снег и наледь, эта тема была самой популярной среди жителей региона, - сообщает ЦУР Липецкой области.
Кроме того, липчане сообщали о перебоях с отоплением. На третьем месте по количеству сообщений оказалась тема общественного транспорта. Жители Липецкой области интересовались графиком движения автобусов.
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геннадий
!!!
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