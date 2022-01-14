Общество

23 минуты назад

Дорогу до липецкой деревни замело снегом: застряли автомобили

3 979
#дороги #снег
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Технику уже направили.

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В редакцию GOROD48 обратился читатель по имени Андрей. Сегодня он отправился в деревню к матери в Липецком районе, но доехать не смог — оказалось, на дороге от села Крутые Хутора до деревни Соловьёвка до него уже застряли два автомобиля: «Нива» и «Лада Приора». Водители вызвали подмогу по номеру «112». Пока она не приехала.

- Как на отрезанном от большой земли острове живут люди: старики, пенсионеры никому не нужны, - жалуется автор видео. 

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Как рассказал GOROD48 глава администрации Круто-Хуторского сельсовета Липецкого района Николай Юрин, речь идёт о просёлочной грунтовой дороге регионального значения. Утром её чистили, но снег идёт так, что дорогу в поле заметает буквально за 40 минут. Вообще, на эту дорогу часто жалуются жители, но застрял там кто-то в этом году впервые.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления дорог и транспорта, эту дорогу регулярно чистит грейдер, техника туда направлена и сейчас.

- В условиях сильного снепада в первую очередь уделяют внимание опорной сети - крупным дорогам, а для грунтовых дорог норма выезда техники оставляет 6 часов с момента окончания снегопада, - отметили в управлении дорог и транспорта. - В случае с дорогой Крутые Хутора-Соловьёвка речь идёт о грунтовой дороге четвёртой категории, но несмотря на то, что снег ещё идёт, технику туда уже направили.
3 979
#дороги #снег
4

Комментарии (3)

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Лип

8 минут назад
Гуляй голоштаная рассея
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Гость

12 минут назад
цепи бы помогли. Но кто об этом думает.
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Ванька Грозный

17 минут назад
красотища-то какая , лепота !!
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