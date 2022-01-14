Общество

37 минут назад

Липецкие медики разворачивают койки для детей, больных COVID-19

9 786
#омикрон #COVID-19
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Начальник областного управления здравоохранения Оксана Фатеева рассказала о том, как медики готовятся к тому, что в Липецкой области могут появиться заразившиеся штаммом «Омикрон».

Липецкие медики разворачивают дополнительные койки для детей, больных COVID-19. Так в регионе готовятся к появлению больных ковид-штаммом «Омикрон». Он отличается более низкой патогенностью, по сравнению со штаммом «Дельта», однако активно паразитирует в детском организме.

— Мы в настоящий момент готовимся к тому, что у нас будет массовое поступление детей, которые будут болеть ковидом. И разворачиваем койки на территории областной клинической больницы, — пояснила Оксана Фатеева.

Врач также в очередной раз напомнила, что ничего кроме вакцинации не может защитить людей от тяжелой формы протекания болезни. «Омикрон» уже выявили в соседней Воронежской области. Липецкие медики ежедневно проводят отбор проб, но ни одного случая пока не обнаружили.

Липецкие медики заказали 5 000 доз вакцины против COVID-19 для подростков.
9 786
#омикрон #COVID-19
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Комментарии (9)

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brat095

3 минуты назад
до детей добрались.
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Мишаня

9 минут назад
Праздники прошли по новой пора закручивать)
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Человек

14 минут назад
А что Юру выгнали с благодатного места? Он же был начальником.
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Начальник

17 минут назад
Фатеева Оксана заместитель начальника
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Юлия

18 минут назад
Запугали всех!! Не надоело
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вопрос

20 минут назад
эта необходимость появится после прививок у них?
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Факкцинка

20 минут назад
Ждут и готовят койки для первых жертв ...... вакцинированных деток...((
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да уж

21 минуту назад
нас и дельтой пугали. все, как и ранее идет
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Лип

24 минуты назад
Может хватит уже нагнетать?праздники прошли можно начинать закручивать гайки
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