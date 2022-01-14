37 минут назад
Липецкие медики разворачивают койки для детей, больных COVID-19
Начальник областного управления здравоохранения Оксана Фатеева рассказала о том, как медики готовятся к тому, что в Липецкой области могут появиться заразившиеся штаммом «Омикрон».
— Мы в настоящий момент готовимся к тому, что у нас будет массовое поступление детей, которые будут болеть ковидом. И разворачиваем койки на территории областной клинической больницы, — пояснила Оксана Фатеева.
Врач также в очередной раз напомнила, что ничего кроме вакцинации не может защитить людей от тяжелой формы протекания болезни. «Омикрон» уже выявили в соседней Воронежской области. Липецкие медики ежедневно проводят отбор проб, но ни одного случая пока не обнаружили.
Липецкие медики заказали 5 000 доз вакцины против COVID-19 для подростков.
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