Липецкие медики разворачивают койки для детей, больных COVID-19

Начальник областного управления здравоохранения Оксана Фатеева рассказала о том, как медики готовятся к тому, что в Липецкой области могут появиться заразившиеся штаммом «Омикрон».





— Мы в настоящий момент готовимся к тому, что у нас будет массовое поступление детей, которые будут болеть ковидом. И разворачиваем койки на территории областной клинической больницы, — пояснила Оксана Фатеева.



Врач также в очередной раз напомнила, что ничего кроме вакцинации не может защитить людей от тяжелой формы протекания болезни. «Омикрон» уже выявили в соседней Воронежской области. Липецкие медики ежедневно проводят отбор проб, но ни одного случая пока не обнаружили.



Липецкие медики Липецкие медики разворачивают дополнительные койки для детей, больных COVID-19. Так в регионе готовятся к появлению больных ковид-штаммом «Омикрон». Он отличается более низкой патогенностью, по сравнению со штаммом «Дельта», однако активно паразитирует в детском организме.— Мы в настоящий момент готовимся к тому, что у нас будет массовое поступление детей, которые будут болеть ковидом. И разворачиваем койки на территории областной клинической больницы, — пояснила Оксана Фатеева.Врач также в очередной раз напомнила, что ничего кроме вакцинации не может защитить людей от тяжелой формы протекания болезни. «Омикрон» уже выявили в соседней Воронежской области. Липецкие медики ежедневно проводят отбор проб, но ни одного случая пока не обнаружили.Липецкие медики заказали 5 000 доз вакцины против COVID-19 для подростков.