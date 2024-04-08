В пруду в микрорайоне «Елецкий» заметили черепаху

В Липецкой области обитает аборигенный вид — Европейская болотная черепаха. Но теперь у неё появился конкурент из зоомагазинов.

В пруду между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий» накануне заметили черепаху. Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, в Липецкой области обитает аборигенный вид — Европейская болотная черепаха. Эта черепаха занесена в Красную книгу Липецкой области и Красные книги соседних регионов. В Липецкой области живёт всего несколько десятков особей такой черепахи.Но с недавних пор в Липецкой области поселился ещё один вид. Липчане покупают в зоомагазинах Американских красноухих черепах, а потом они им надоедают, и хозяева выпускают своих питомцев в окрестности водоёмов.Американские красноухие черепахи ведут себя агрессивно и вытесняют аборигенный вид черепах. Хотя черепахи из зоомагазинов теплолюбивы и считается, что они не могут перезимовать в наших условиях. Но и это уже не точно. Американские красноухие черепахи легко адаптируются и, например, могут перезимовать в термальных водоёмах — тех, куда попадают тёплые стоки.Поэтому появление в наших местах на воле Американских красноухих черепах очень опасно — они не только уничтожают кормовую базу Европейских болотных черепах, но и нападают на них, отвоёвывая излюбленные места черепах под солнцем — брёвна, камни, куда черепахи выползают набраться энергии. Американские красноухие черепахи прогоняют с таких мест болотных черепах, а иногда даже перегрызают им лапы. Таких случаев уже много в Краснодарском крае — там аборигенные черепахи даже погибали от обширных рваных ран, нанесённых конкурирующим видом.