Общество

30 минут назад

Письмо с сообщением о минировании липецких школ получил Арбитражный суд

9 4217
#школы #минирование
8
Письмо с сообщением о минировании липецких школ получил Арбитражный суд

Его тут же отправили в экстренные службы.

Сегодня утром на адрес электронной почты Арбитражного суда Липецкой области пришло письмо с сообщением о минировании школ. В письме, отправленного пользователем с нецензурным ником с почтового ящика «smert.idet» говорилось, что «банда отморозков», так они себя назвали, заложила тротил более чем в 20 школах. При этом город, в котором находятся эти школы, не указан. Скан письма опубликовал телеграм-канал «Посидим, погэкаем».

— Да, такое письмо действительно поступило в наш адрес. В соответствии с установленным порядком реагирования на чрезвычайные ситуации, оно было направлено в соответствующие экстренные службы, — подтвердили GOROD48 получение письма в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области.

Сегодня днем стало известно, что сразу в нескольких школах Липецка детей вывели из зданий из-за сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.
9 4217
#школы #минирование
8

Комментарии (9)

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очевидец

5 минут назад
Письмо поступило в 7 15 утра. Почему детей в школы пустили? Занятия начинаются с 8 или 8:30. Где быстрое реагирование?
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Опа

10 минут назад
Бедные родители этих деток , теперь попадут на большие проблемы из за глупой шутки детей!
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Как бы да

10 минут назад
Мне кажется это все шутка от каковонибуть 16ти лётного пацана и все нечего другого!
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Когда-то что-то случалось?

13 минут назад
145, если что-то случиться, вам предварительно об этом никто не скажет.
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Да уж

13 минут назад
правильно рабочий день начинается с 5 чашек кофе кучи новостей у кого что случилось за ночь, ну а потом и поработать минут 15 можно
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Гость

14 минут назад
Ну поржать, у вас дети есть ? А если это не шутка?
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мама, дорогая

15 минут назад
Спец.службы развлекаются. Во всех школах охрана и видео камеры- простому-любопытному в школу не зайти без документов, через рамку.
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145

21 минуту назад
Ну поржать, а если сегодня поржать, а завтра что-то случится. По мне лучше пусть мой ребенок дома сидит.
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Ну поржать

25 минут назад
и в корзину мусорную выкинуть эту грозу. Нет тупят, опять весь Липецк на уши поставили
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