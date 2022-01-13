Общество
30 минут назад
Письмо с сообщением о минировании липецких школ получил Арбитражный суд
9 4217
Его тут же отправили в экстренные службы.
Сегодня утром на адрес электронной почты Арбитражного суда Липецкой области пришло письмо с сообщением о минировании школ. В письме, отправленного пользователем с нецензурным ником с почтового ящика «smert.idet» говорилось, что «банда отморозков», так они себя назвали, заложила тротил более чем в 20 школах. При этом город, в котором находятся эти школы, не указан. Скан письма опубликовал телеграм-канал «Посидим, погэкаем».
— Да, такое письмо действительно поступило в наш адрес. В соответствии с установленным порядком реагирования на чрезвычайные ситуации, оно было направлено в соответствующие экстренные службы, — подтвердили GOROD48 получение письма в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области.
Сегодня днем стало известно, что сразу в нескольких школах Липецка детей вывели из зданий из-за сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.
— Да, такое письмо действительно поступило в наш адрес. В соответствии с установленным порядком реагирования на чрезвычайные ситуации, оно было направлено в соответствующие экстренные службы, — подтвердили GOROD48 получение письма в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области.
Сегодня днем стало известно, что сразу в нескольких школах Липецка детей вывели из зданий из-за сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.
9 4217
очевидец
Опа
Как бы да
Когда-то что-то случалось?
Да уж
Гость
мама, дорогая
145
Ну поржать